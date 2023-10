El teu horòscop d'avui: 10 d'octubre de 2023

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 26/09/2023 a les 12:23

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Avui, l'energia d'Àries t'impulsarà a prendre riscos calculats. Confia en la teva intuïció i fes un pas cap a les teves metes més grans. En l'amor, la passió serà la teva aliada; sorprèn la teva parella amb un gest romàntic inesperat.Taure, avui és un dia per a la reflexió. Dedica temps als teus pensaments i emocions. En el treball, sigues pacient i perseverant; els teus esforços seran recompensats. En la salut, una activitat a l'aire lliure et revitalitzarà.La dualitat de Bessons brillarà avui. La comunicació efectiva et obrirà noves portes en l'àmbit laboral. En l'amor, sigues sincer sobre els teus sentiments. La creativitat estarà en el seu punt màxim; troba una sortida artística.Avui, l'instint protector de Càncer estarà en el seu apogeu. Dedica temps a cuidar els teus éssers estimats. En el treball, el teu enfocament meticulós et portarà a l'èxit. Fes-te un caprici i gaudeix d'un bon bany relaxant.Lleó, el teu carisma serà irresistible avui. Aprofita per avançar en les teves metes professionals. En l'amor, la passió s'enlairarà; organitza una cita especial. Cuida la teva salut amb una rutina d'exercicis que et motivi.Verge, avui és el dia per a l'organització i la planificació. En el treball, la teva atenció als detalls serà clau. En l'àmbit personal, busca temps per relaxar-te i recarregar energies. Expressa els teus pensaments amb claredat.Balança, la harmonia guiarà el teu dia. En l'amor, busca l'equilibri a les teves relacions. En el treball, la col·laboració i la creativitat et destacaran. Dedica temps a les teves passions i aficions; trobaràs inspiració.La intensitat d'Escorpí estarà en el seu punt màxim avui. Enfoca aquesta energia en metes ambicioses en el treball. En l'amor, mostra el teu costat vulnerable; enfortirà els llaços. Dedica temps a la introspecció.Explora nous llocs o idees. En el treball, la curiositat et portarà lluny. En la salut, practica activitats a l'aire lliure per recarregar el teu esperit aventurer.Capricorn, la disciplina serà la teva aliada avui. En el treball, enfoca't en tasques importants. En l'amor, mostra el teu costat més carinyós. Dedica temps a cuidar el teu benestar físic i mental.Avui és el dia per a l'originalitat d'Aquari. En el treball, proposa idees innovadores. En l'amor, sigues autèntic i comparteix els teus pensaments. Gaudeix de converses estimulants amb amics.La intuïció de Peixos serà la teva guia avui. En el treball, confia en les teves intuïcions. En l'amor, escolta la teva intuïció emocional. Dedica temps a la meditació o activitats espirituals per trobar la pau interior.