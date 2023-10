El teu horòscop d'avui: 2 d'octubre de 2023

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 13/09/2023 a les 09:59

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Avui, l'energia de Mart t'impulsarà a enfrontar desafiaments amb valentia. Confia en els teus instints per prendre decisions importants. En l'amor, la passió està a l'aire, deixa que el teu cor et guiï!

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

La determinació de Taure es destaca avui, aconsegueix les teves metes amb paciència i constància. En l'àmbit social, les amistats es reforcen, organitza una trobada per celebrar!

La comunicació serà la teva aliada avui, expressa't amb claredat i escolta atentament els altres. En l'amor, una conversa profunda reforçarà els teus llaços emocionals.

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Avui és un dia per cuidar de tu mateix. Dedica temps a la relaxació i a l'autocura. A la feina, la teva creativitat brillarà, troba solucions innovadores!Els Lleons brillaran avui amb el seu carisma i confiança. El teu magnetisme atreuran l'atenció de tots. En l'amor, una sorpresa especial et espera, prepara't per emocions intenses!L'organització serà clau avui, Verge. Fes una llista de tasques i prioritats per aconseguir els teus objectius. A la família, el teu suport serà fonamental per resoldre conflictes.Avui és un dia per prendre decisions importants a la teva vida, Balança. Peses amb cura les teves opcions abans de fer-ho. En l'amor, la harmonia i l'equilibri regnaran a la teva relació.La intensitat d'Escorpí s'accentua avui, aprofita la teva determinació per superar obstacles. En l'àmbit financer, podries rebre bones notícies. Confia en el teu instint!L'aventura crida a Sagitari avui. Explora noves experiències i busca la diversió. A la feina, la teva creativitat t'obrirà portes inesperades. Aprofita les oportunitats!La perseverança de Capricorn et portarà lluny avui. Avança amb determinació cap a les teves metes professionals. En l'amor, un gest de generositat reforçarà la teva relació.Avui és un dia per connectar amb els teus ideals, Aquari. Col·labora amb organitzacions benèfiques i comparteix la teva saviesa. En l'amistat, es formaran nous llaços.La intuïció de Peixos estarà en el seu punt màxim avui. Escolta les teves corazonades i confia en els teus instints. En l'amor, un moment romàntic t'espera, deixa que les teves emocions flueixin!