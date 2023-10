El teu horòscop d'avui: 1 d'octubre de 2023

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 30/09/2023 a les 20:18

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Avui, l'energia ardenta de Mart s'afanyarà a superar desafiaments. Confia en la teva intuïció i lideratge per aconseguir les teves metes.Taure, la paciència serà la teva millor aliada avui. Enfronta els obstacles amb calma i veuràs com els resultats es tornen més gratificants.La curiositat dels Bessons et portarà a descobrir quelcom nou i inspirador avui. Mantén la ment oberta i abraça les oportunitats que es presentin.

La sensibilitat de Cranc estarà en el seu punt màxim. Dedica temps a cuidar dels teus éssers estimats i alimenta les teves pròpies emocions.

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Avui és un dia ideal per brillar, Lleó. El teu carisma i confiança et obriran portes. Aprofita l'oportunitat per destacar en el que fas millor.



Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La intuïció de Peixos estarà en auge avui. Confia en les teves corazonades i presta atenció als missatges de l'univers per trobar guia i pau interior.





Verge, l'organització serà clau avui. Planifica amb cura les teves tasques i projectes per aconseguir la màxima eficiència i èxit.Balança, la harmonia i l'equilibri seran el teu focus principal avui. Busca solucions que satisfacin totes les parts involucrades en les teves relacions.La intensitat d'Escorpí et portarà a descobriments profunds. Explora les teves emocions i troba la força en la teva vulnerabilitat.L'aventura crida a Sagitari. Busca noves experiències i amplia els teus horitzons per obtenir una dosi d'emoció i creixement.Capricorn, enfoca't en les teves metes a llarg termini avui. La teva determinació et guiarà cap a l'èxit en els teus projectes més ambiciosos.La creativitat d'Aquari es troba en el seu punt màxim. Exprésa't de manera única i busca solucions innovadores per a reptes quotidians.