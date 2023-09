El teu horòscop d'avui: 28 de setembre de 2023

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 04/09/2023 a les 18:40

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Avui és el dia per a prendre decisions audaces, però assegura't de consultar amb amics pròxims abans d'actuar. Pensa en tu i en el teu benestar.La paciència serà la teva millor aliada avui. Els obstacles es buidaran a mesura que mantinguis la calma. Confia en tu mateix.La comunicació clara et portarà lluny avui. Expressa les teves idees i trobaràs suport inesperat. Mostra amor a la gent que vols.La teva intuïció està al punt màxim. Segueix els teus pressentiments i podries descobrir oportunitats sorprenents. Avui és un dia important.Avui és el dia per a brillar. El teu carisma serà irresistible, i podries guanyar-te a algú important. Tindràs una nit boja.Dedica temps a l'organització i la planificació avui, Virgo. L'ordre t'ajudarà a superar qualsevol desafiament. Actua amb protecció, ves amb compte.Troba l'equilibri entre el treball i el joc. Gaudeix de la vida, però no descuris les teves responsabilitats, pensa abans de realitzar una acció.La passió i la intensitat seran els teus aliats avui. Aprofita aquesta energia per a aconseguir les teves metes i propòsits, vals més del que creus.Abraça l'aventura. Sal de la teva zona de confort i descobreix una cosa nova i emocionant. Algú important t'escriurà avui.La perseverança et portarà lluny. Mantingues el teu enfocament en els teus objectius i veuràs resultats. Envolta't de gent amb bones vibres.Avui és un bon dia per a connectar-te amb amics i sers estimats. Les relacions seran font d'alegria.Confia en la teva intuïció Et guiarà cap a solucions creatives i emocionals. La relació amb la família és important en la teva vida.