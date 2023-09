El teu horòscop d'avui: 16 de setembre de 2023

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 30/08/2023 a les 11:50

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Avui, l'energia ardenta de Mart fa que prenguis riscos; confia en la teva intuïció i sorprèn-te amb els resultats.Taure, la paciència és la teva millor aliada avui; en el treball, la teva perseverança serà recompensada amb èxit.

Les teves habilitats comunicatives brillaran avui, Bessons; aprofita per connectar amb algú important a la teva vida.

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La lluna et guiarà cap a la reflexió; aprofita per cuidar el teu benestar emocional i planificar els teus propers passos.Avui, el sol brilla sobre tu, Lleó; el teu carisma serà contagiós i atreuries l'atenció de qui et rodeja.La organització és clau avui, Verge; concentra't en les teves tasques pendents i veuràs com avances amb facilitat.La harmonia regnarà en les teves relacions, Balança; aprofita per resoldre qualsevol conflicte pendent i reforçar llaços.Avui és el dia per prendre decisions audaces, Escorpí; confia en la teva intuïció i avança amb determinació.El teu esperit aventurer et portarà a noves experiències; prepara't per un dia ple de descobriments, Sagitari.La perseverança serà la teva millor amiga avui, Capricorn; mantén el teu enfocament en els teus objectius i aconseguiràs les teves metes.La teva ment creativa estarà en el seu apogeu, Aquari; busca solucions innovadores i sorprèn a tots amb les teves idees.La intuïció guiarà les teves decisions; confia en les teves corazonades i estaràs en el camí correcte cap als teus somnis.