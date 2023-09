El teu horòscop d'avui: 4 de setembre de 2023

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 23/08/2023 a les 09:56

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Avui és el teu dia per prendre riscos calculats. Confia en els teus instints i veuràs que les recompenses superen les teves expectatives.La paciència és la teva aliada avui, Taure. Mantén la calma enmig de la tempesta i trobaràs solucions sorprenentment simples.La teva energia i carisma estan al seu punt màxim. Aprofita aquesta oportunitat per connectar amb noves persones i ampliar la teva xarxa de contactes.Avui és un bon dia per cuidar de tu mateix. Dedica temps a relaxar-te i recarregar energies; et sentiràs revitalitzat.La teva creativitat està en auge. Exprésa't i comparteix les teves idees amb el món; podràs inspirar altres i aconseguir un avenç significatiu.Es presentarà una oportunitat d'aprenentatge. Aprofita per adquirir nous coneixements que impulsin la teva carrera.L'harmonia regnarà en les teves relacions. Resol qualsevol conflicte pendent i reforçaràs els teus llaços personals.Avui és un dia per a la introspecció. Profundeix en els teus pensaments i emocions per trobar la claredat que necessites.

L'aventura et crida, Sagitari. Planeja una escapada espontània o busca noves experiències per satisfer el teu esperit viatger.

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La teva determinació et portarà lluny avui. Mantén el focus en les teves metes i aconseguiràs un assoliment important.Abraça la teva individualitat i trenca amb la rutina. Experimenta alguna cosa nova i sorprenent.La teva intuïció et guiarà en la presa de decisions. Confia en tu mateix i en la teva capacitat per trobar solucions úniques.