El teu horòscop d'avui: 1 de setembre de 2023

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 21/08/2023 a les 10:43

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Avui, l'energia ardenta de Mart t'impulsa a prendre riscos. Aprofita aquesta valentia per enfrontar desafiaments i assolir les teves metes més ambicioses. Un amic proper et donarà un consell inesperadament útil.La tranquil·litat regna en el teu dia. Dedica temps a mimar-te i recarregar energies. Un missatge inesperat d'un ser estimat et recordarà quant signifiques per a ells. La pau interior és la teva major riquesa.Avui, la teva creativitat desborda. Troba temps per explorar noves idees i projectes. Un encontre casual amb algú interessant podria obrir portes inesperades. Confia en la teva intuïció.Avui, els teus instints protectors s'activen. Dóna suport a un amic que necessita el teu consell i suport. A la feina, les teves habilitats de comunicació et destacaran. No dubtis a expressar les teves idees.Els astres et somriuen en l'àmbit laboral. La teva determinació i lideratge destacaran en un projecte important. En l'amor, sigues honest sobre els teus sentiments. La sinceritat reforçarà les teves relacions.Avui és ideal per centrar-te en el teu benestar. Dedica temps a cuidar la teva salut física i mental. Un vell passatemps podria ressorgir com una font de joia. Gaudeix dels petits plaers.

Les relacions són el focus avui. Resol qualsevol malentès amb tacte i empatia. Un gest amable d'un col·lega et recordarà com de valuosa és la teva amistat. Busca l'equilibri en tot.

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Avui és un dia d'introspecció. Explora les teves emocions més profundes i busca solucions a problemes pendents. Un encontre amb un mentor et inspirarà a seguir les teves passions. Confia en tu mateix.L'aventura et crida avui. Aprofita l'oportunitat de viatjar o provar alguna cosa nova. En l'amor, la comunicació oberta reforçarà els llaços. El teu esperit lliure et guiarà cap a noves experiències.Avui, les teves habilitats organitzatives et destacaran a la feina. Aborda les tasques pendents amb determinació. A casa, dedica temps a la família i recorda que el suport mutu és fonamental.La creativitat flueix avui. Expressa't a través de l'art o la música. Un amic et presentarà a algú inspirador. Mantén la ment oberta i podràs descobrir noves passions.La teva intuïció està en el seu punt màxim. Confia en les teves coratgades, especialment en assumptes financers. Un gest romàntic sorprendrà la teva parella. Segueix el teu cor i recolliràs recompenses.