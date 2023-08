El teu horòscop d'avui: 29 d'agost de 2023

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 03/08/2023 a les 17:22

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

L'energia positiva et rodeja avui, aprofita per prendre decisions importants. No temis expressar les teves idees, seran ben rebudes.És un bon moment per avançar en els teus projectes i metes. Confia en la teva intuïció i sigues perseverant, l'èxit està a prop.Avui és un dia propici per a la comunicació i les relacions socials. Aprofita per enfortir llaços amb amics i éssers estimats.És moment de cuidar la teva salut i benestar, no descuidis els teus hàbits. Enfronta els desafiaments amb calma i trobaràs solucions.La teva creativitat està en el seu punt màxim, aprofita per destacar en les teves activitats. No dubtis a mostrar el teu costat més autèntic.

Dedicat temps a la introspecció i l'autoconeixement. Confia en els teus instints per prendre decisions importants.

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Avui és un dia perfecte per buscar l'equilibri en totes les àrees de la teva vida. Evita els conflictes i busca la harmonia.La teva intuïció està afilada, presta atenció a les teves correntades. Aprofita per transformar aspectes de la teva vida que necessites millorar.Busca l'aventura i l'expansió en els teus horitzons. És un dia ideal per explorar nous camins i experiències.Centra't en les teves metes professionals i persevera en els teus esforços. La disciplina et portarà a l'èxit.

Avui és un bon dia per involucrar-te en causes socials i ajudar a qui més ho necessiten. La teva generositat serà recompensada.

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

L'empatia i la compassió seran els teus millors aliats avui. Presta suport als teus éssers estimats en moments difícils.