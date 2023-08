El teu horòscop d'avui: 28 d'agost de 2023

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 03/08/2023 a les 13:35

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Avui és un dia d'energia i passió desbordant. Aprofita la teva determinació per aconseguir les teves metes i enfrontar-te als desafiaments amb valentia.Centra't en l'estabilitat i la harmonia a les teves relacions personals i laborals. La teva paciència i perseverança et portaran lluny.La comunicació serà clau avui. Expressa les teves idees amb claredat i escolta atentament els altres per evitar malentesos.És un bon dia per cuidar de tu mateix/a. Permet-te moments de descans i relaxació per recarregar energies i enfrontar-te al que vingui.Confia en la teva creativitat i lideratge. Avui és un dia per brillar i fer valer les teves habilitats úniques.Presta atenció als detalls als teus projectes i decisions. La teva meticulositat t'ajudarà a assolir la perfecció.

Cerca l'equilibri a les teves relacions i decisions. Avui és un dia per trobar harmonia en tot el que facis.

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Deixa de banda la desconfiança i permet que la teva intuïció et guiï. Avui és un dia per connectar amb les teves emocions més profundes.Aprofita el teu esperit aventurer per enfrontar-te a nous desafiaments. Avui és un dia per expandir els teus horitzons.Centra't en els teus objectius professionals i mantén la disciplina. La teva determinació et portarà al èxit.Cerca solucions innovadores als problemes que enfrontis avui. La teva originalitat t'obrirà noves portes.Connecta amb les teves emocions i les dels altres. Avui és un dia per practicar l'empatia i la comprensió.