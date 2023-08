El teu horòscop d'avui: 25 d'agost de 2023

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 02/08/2023 a les 18:40

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Avui és un dia d'oportunitats sorprenents, mantingues els ulls ben oberts. Al treball, les teves idees seran molt valorades. Cuida la teva salut, practica activitats relaxants.La perseverança et portarà lluny en les teves metes personals i professionals. Aprofita el dia per enfortir llaços familiars i amistats. Controla les teves despeses, evita compres impulsives.La comunicació serà la teva aliada per resoldre conflictes i malentesos. En l'amor, sorprèn la teva parella amb un gest especial. És un bon moment per iniciar un nou projecte creatiu.Al treball, la teva dedicació serà reconeguda i recompensada. Mantingues una actitud positiva per superar obstacles en l'àmbit personal. Evita l'estrès i practica tècniques de relaxació.Avui és un dia per destacar en la teva professió, aprofita per mostrar el teu talent. En l'àmbit emocional, expressa els teus sentiments amb sinceritat. Fes exercici per alliberar tensions.L'organització serà clau per resoldre tasques pendents i assolir les teves metes. En l'amor, evita malentesos, comunica les teves expectatives clarament. Gaudeix d'un temps d'introspecció i meditació.L'harmonia regnarà en les teves relacions personals, busca l'equilibri. Aprofita el dia per consentir-te i cuidar la teva imatge. Al treball, sigues proactiu i pren la iniciativa.Avui és un dia propici per prendre decisions importants en la teva vida laboral i sentimental. Evita confrontacions i busca la pau interior. Aprofita el temps lliure per gaudir de les teves passions.L'aventura et crida, aprofita per viatjar o explorar nous interessos. En l'amor, enforteix la confiança amb la teva parella. Prioritza el descans per mantenir la teva energia alta.Al treball, el teu esforç donarà fruits, però evita l'arrogància. Dedica temps a enfortir llaços familiars. Cuida la teva alimentació i busca moments de relaxació.La teva creativitat t'obrirà portes en l'àmbit laboral, no dubtis a mostrar les teves idees. En l'àmbit personal, busca la companyia de persones que t'inspirin. Fes exercici per alliberar tensions.Avui és un dia per connectar amb les teves emocions i expressar els teus sentiments. Al treball, sigues cautelós en les teves decisions. Aprofita el dia per relaxar-te i meditar, recarrega energies.