El teu horòscop d'avui: 21 d'agost de 2023

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 02/08/2023 a les 11:07

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Confia en els teus instints i segueix els teus somnis, encara que puguin semblar impossibles. Un familiar et donarà un consell valuós en un moment clau.





Avui és un bon dia per prendre decisions importants a la teva vida. Confia en la teva intuïció i no dubtis a perseguir els teus somnis. La sort està del teu costat.És moment de deixar enrere les pors que t'han estat frenant. Abraça el canvi i veuràs com tot comença a fluir en la direcció correcta. La positivitat t'envolta.La creativitat estarà en el seu punt màxim avui, aprofita per expressar-te i compartir les teves idees amb el món. T'espera una conversa reveladora.Avui és un bon dia per cuidar de tu mateix/a. Pren-te un temps per descansar i relaxar-te. Una sorpresa agradable arribarà en l'àmbit familiar.Les teves habilitats de lideratge destacaran avui, així que no tinguis por d'assumir la responsabilitat en el treball. Un antic amic reapareixerà a la teva vida.És moment de deixar anar allò que ja no et serveix i obrir-te a noves oportunitats. En l'amor, deixa que el teu cor guii el camí.La comunicació serà clau avui, assegura't d'expressar els teus sentiments i pensaments de manera clara. Un petit viatge et portarà molta alegria.La perseverança serà la clau per superar els desafiaments que es presentin. Confia en la teva intuïció i segueix endavant. Una nova amistat es reforçarà.Avui és un dia per aprendre alguna cosa nova que ampliï els teus horitzons. No tinguis por de prendre riscos en la teva carrera. Un regal inesperat et farà feliç.La paciència serà la teva millor aliada avui. Mantén la calma en situacions complicades i tot es resoldrà. Una sorpresa romàntica t'espera.La creativitat i l'originalitat estaran en el seu punt més alt. Aprofita aquest moment per destacar en el teu camp professional. Una amistat es convertirà en quelcom més.