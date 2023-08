El teu horòscop d'avui: 17 d'agost de 2023

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 01/08/2023 a les 18:23

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Avui t'espera una sorpresa inesperada, mantingues la ment oberta i gaudeix del canvi de rumb. Cuida dels teus.És un bon dia per a avançar en les teves metes, aprofita l'energia positiva que t'envolta i avança amb confiança. Confia en tu mateix.Comunicació clara i honesta serà clau avui, expressa't amb sinceritat per a evitar malentesos. Ves amb compte.Para esment a les teves emocions, dedica temps per a la introspecció i trobaràs la pau interior que cerques. Tindràs una nit boja.La teva creativitat està al punt màxim, aprofita aquest dia per a destacar en els teus projectes i passions. Flueix i no pensis les coses.L'organització i la planificació seran els teus aliats avui, així podràs complir les teves tasques sense estrès. Utilitza la ment sempre amb protecció, no deixis que et facin mal.És un bon dia per a fer les paus amb algú important en la teva vida, cerca l'harmonia i la reconciliació. Mostra el teu amor a la gent que vols.La teva intuïció estarà aguda avui, confia en els teus instints per a prendre decisions importants. Pensa en tu mateix.Aventura't en una cosa nova i emocionant avui, l'exploració et portarà sorpreses gratificants. Allunya't de qui no t'aporta.Concentra la teva energia en els teus objectius professionals, l'esforç que facis avui serà recompensat. Vindran bones notícies.La teva ment oberta et permetrà trobar solucions creatives als desafiaments que es presentin avui. Pensa i actua en gran.Escolta al teu cos i cuida el teu benestar físic i emocional, avui és un bon dia per a acaronar-te i relaxar-te. No t'escapis dels teus pensaments, escolta'ls atentament.