El teu horòscop d'avui: 5 d'abril de 2023

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Tindràs menys guanys i més despeses per sobre de les teves possibilitats. Avui controla més la teva butxaca, compte amb les compres sense pensar. T'arribaran notícies de persones llunyanes.El cercle d'amistats cobrarà gran importància, coneixeràs a una persona especial que captivaràs el teu cor. A la llar se't plantejaran diversos problemes, la teva intuïció et donarà la solució.Cuida els teus nervis o això t'empenyerà a fer diverses coses al mateix temps perjudicant els resultats. Centra't en una tasca. No descuris les teves relacions íntimes, algú et necessita molt.Canvis en les teves relacions amb amistats. Això potenciarà canvis en els teus plans. El teu desig d'aventures i experiències creixerà. La sort i l'atzaret somriuran, és un dia per a gaudir i ser feliç.Temes financers alteraran el teu ànim i et posaran una cosa nerviosa. Actua amb més decisió i notaràs que les coses se solucionaran a un ritme ràpid. La teva imatge social creix i avui naixerà un nou amor.Controla la teva imaginació a l'hora d'encarar les teves relacions. No et deixis portar per pors i molt menys per gelosia o falsos comentaris.Bon moment per a viatjar o fer canvis en la llar.Canvis en el teu món financer per unes despeses imprevistes que t'alteraran. Et demanaran favors i estaràs obligat a realitzar-los. Cautela,no tot és molt clar. La nit es presenta molt eròtica.Bons moments tant en l'íntim com en societat, s'obriran portes importants per a la teva vida. Els contractes i finances estaran actius i t'aportaran bons beneficis. A l'amor, avui hi ha una sorpresa.Inquietud tant en el físic com en el mental durant el dia. És convenient que practiquis esports o activitats que t'equilibrin, no entris en discussions i veuràs que tot flueix millor.Els teus plans estaran condicionats per assumptes familiars. La llar i la parella et marcaran unes pautes que no podràs evitar i hauràs de realitzar,calma i paciència, tot canviarà a millor.Lluita per a evitar caure en una situació depressiva pel que diguin els altres. Demostra la teva fermesa no donant joc a uns altres. Sigues ferm en les teves idees, serà la clau per a l'èxit.El teu desig d'aventures es veurà justificat atès que sentiràs un rebrot d'energia en tot i una sensibilitat amb la qual captivaràs a molts. Un amor apassionat et persegueix, tu decideixes si t'aventures.