El teu horòscop d'avui: 2 de febrer de 2023

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 01/02/2023 a les 16:50

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Diverses persones del teu entorn necessitaran avui de la teva protecció i ajuda. Deixa de costat els teus interessos per un moment mostrant-te altruista. T'ho agrairan i compensaran àmpliament.El matí se't presentarà una mica complicat i ple de sorpreses. A mesura que passi el dia et sentiràs més lliure i apassionadament estimat. Dedica més temps a la parella.No et saltis les teves responsabilitats d'avui tant en el professional com en el social. Molt de compte amb el que prometis en el terreny amorós, et prendran tot molt en compte, reflexiona.Es potenciaran les teves activitats i arribaran a tu nous projectes i plans per al futur. És una bona jornada perquè emprenguis noves aventures i experiències en qualsevol terreny, èxits.No t'aïllis dels altres i molt menys de la teva parella. Durant la jornada serà prioritari expressis totes les teves emocions compartint-les amb els més pròxims. Reacciona a tot i trauràsbons beneficis.No et conformis amb el primer que se't presenti, exigeix més a la vida, a les coses i les persones. Demostra fermesa en les teves aptituds i els altres seguiran els teus passos i ordres.El viatjar, passejar o buscar activitats alternatives a la teva vida quotidiana serà el millor remei a tot el que t'avorreixi o disgusti avui. A amor hi haurà sorpreses agradables si no et tanques.Les teves necessitats emocionals es trobaran avui totalment cobertes, aquests aspectes es veuran intensificats per un augment del teu magnetisme personal i cremor. La nit es promet molt activa.Seràs el centre d'atenció de moltes persones i per això les teves responsabilitats augmentaran. Ves amb compte amb el que prometis i analitza bé les propostes. Aprofita l'atzar, avui està amb tu.Diuen que tots els camins condueixen a Roma, aplica't la cita avui per a aquelles coses que no et surtin a la primera. No et desanimis i segueix endavant amb tots els teus desitjos i projectes.Sobretot a l'amor, deixa que avui siguin els altres els qui facin el primer pas, la teva precipitació et podria portar a malentesos i a crear gelosia i enveges. Posa més atenció en els viatges.Segurament no t'agradaran les paraules que et dirà un ésser estimat, tingues paciència i no deixis que et fereixin, aviat aquesta persona canviarà.