El teu horòscop d'avui: 1 de febrer de 2023

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 31/01/2023 a les 11:13

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Rebutja tota idea negativa que tinguis al teu cap i mira la vida amb més optimisme. En la mesura que ho facis sortiràs de la teva situació depressiva o problemàtica. La nit promet.La jornada discorrerà tranquil·lament excepte en les seves últimes hores on els conflictes i enfrontaments amb autoritats i éssers estimats alteraran els teus nervis. Controla una mica més la dieta i els excessos.Alguna cosa o algú s'interposarà en els teus assumptes i plans. Controla el teu mal humor i no deixis que ells et perdin actuant de manera violenta. Els desplaçaments d'avui t'aportaran sorpreses i bons guanys.El teu poder intuïtiu es trobarà funcionant a tota màquina. Internament estàs pressentint una cosa important que succeirà. Presta més atenció i ho descobriràs. Sort en l'atzar.Intenta postergar la signatura de qualsevol document o l'assumir algun tipus de nova responsabilitat de cara a qualsevol persona. No rebutgis els consells dels pròxims, avui t'obriran les portes a la teva felicitat.Serà més difícil la teva comunicació amb els altres, però s'augmentarà en gran manera la teva capacitat organitzativa i el teu sentit d'aprofitar els millors moments.Avui et trobaràs com a peix a l'aigua, feliç i ple de bones idees per als teus. Endavant, posa en pràctica totes les teves bones intencions i no deixis passar cap oportunitat, és un bon dia.La millor manera que passis un dia amb tranquil·litat serà deixar que els altres aportin les seves idees juntament amb les teves. Aprofita els viatges per a eliminar tensions i excitar-te.Si bé la teva economia no és molt positiva el teu estat anímic així com les circumstàncies que t'envoltaran seran molt felices i amb sorpreses. Arribaran notícies familiars que t'alegraran i canviaran els teus plans.Prepara't avui per a dedicar el dia a la parella en exclusiva i oblida't de tots els problemes i aclaparaments que tens al teu voltant, gaudeix més. Hi haurà un retrobament inesperat.Assumptes familiars i financers ocuparan gran part del dia i pot ser que potenciïn diversos maldecaps. Defensa els teus interessos o et veuràs enganyat, però no prometis massa avui, mesura les conseqüències.En general els teus assumptes es complicaran i tendiran a atabalar-te. No cal pensar en res perillós ni extrem ja que la teva astúcia t'ajudarà. Una vella discussió familiar s'aclarirà avui, la teva fermesa guanyarà.