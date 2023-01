El teu horòscop d'avui: 31 de gener de 2023

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 30/01/2023 a les 10:58

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Si notes algun desfavor per part d'alguna persona no facis el menor cas, senzillament senten enveja de la teva excel·lent situació d'avui. Sort en les inversions, fins i tot a l'amor.Ocupa més el teu temps en tasques productives que et donin ràpids resultats i no caiguis a deprimir-te amb pensaments negatius que només estan en la teva imaginació. No et dispersis, centra't i persegueix el teu objectiu.Jugar a l'amor és molt bonic i sobretot quan es donen circumstàncies tan particulars i beneficioses com les d'avui. Però compte, la gelosia i les enveges aguaiten.Com més t'obris als altres i trenquis el gel que avui et separa de les reals vivències del teu entorn, estaràs més vital i la teva projecció social serà òptima. Viatges feliços amb un retrobament.La teva necessitat d'expansió i d'intercanvi amorós es veurà una miqueta limitat per raons que escaparan el teu enteniment. Només els més reunits t'entendran. Sort en el joc si uses la intuïció.El teu contacte amb la societat serà aspre i amb molt poques gratificacions, una mica de paciència serà la solució a tot. Només seran grats els moments amb la família i més pròxims.Avui estaran els teus cinc sentits funcionant a tota màquina i, fins i tot, el sisè sabrà guiar correctament totes les accions que emprenguis. Tindràs una sorpresa a casa. Nit apassionada.Qüestions professionals i de projectes centralitzaran tota la teva atenció i interès de forma gairebé total fent-te oblidar coses importants com l'amor. Avui aconseguiràs favors de superiors.Algun comentari maliciós per part d'un tercer limitarà tota la teva energia i alegria. Intenta no entrar en conflicte i veuràs solucionat el problema ràpidament, però controla el teu ego.No dubtis ni un segon a assumir responsabilitats que avui t'arribaran si són d'ordre professional. Et trobes en plena forma i amb totes les possibilitats d'èxit. Els astres estan de la teva part avui.Atenció a les teves despeses que avui poden ser més fortes del normal. Avui trobaràs a més d'una persona que et demanarà diners o alguna cosa i pot ser que no t'ho retorni. Dedica't més al joc amorós.El teu cor està enviant una senyal d'alarma, alguna cosa t'ha fet mal i esperes amb ansietat que es curi la ferida. Mira al teu voltant i trobaràs a la persona que t'escolti. Canvi a millor en el treball.