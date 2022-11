El teu horòscop d'avui: 29 de novembre del 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 28/11/2022 a les 17:34

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

En l'ambit domèstic hi haurà canvis i arranjaments que seran satisfactoris i rendibles. En l'amor tens moltes possibilitats de fer-te amb la parella ideal. Canvis importants en la professió.Moments tibants amb la parella i amb els éssers més propers. Arma't de paciència i no entris en discussions ja que perdries més en fer-ho. A la feina molta activitat i excel·lents resultats.Per més agitada que es mostri la jornada podràs comptar en tot amb l'ajuda dels teus. La parella tindrà un detall formidable. No deixis les coses per a demà, accelera tot el que puguis.Atenció a viatges i a nous contactes ja que en la jornada tot el que et diguin o prometin quedarà molt en l'aire. Controla més el teu descans. L'atzar i la sort del teu costat, aprofita'l.En el teu àmbit laboral hi haurà importants canvis que et propiciaran beneficis segurs a llarg termini. En l'amor aconseguiràs allò desitjat i queestaves esperant. Bon moment per a fer viatges.La teva intuïció estarà a flor de pell, per mitjà d'ella sabràs descobrir tot allò relacionat als teus interessos. L'amor de la parella serà més intens igratificant. Ves amb compte si condueixes.Dia on les decisions que prenguis seran de vital importància per al teu futur. El que canviïs avui no es podrà tornar enrere. Utilitza la teva intuïció en tot. Compte amb els robatoris i les distraccions.No et tanquis rígidament en els teus conceptes, deixa una mica que els consells de tercers que t'arribin orientin els teus plans de futur. És bonmoment per a prendre decisions en la vida.Augmentarà la teva activitat laboral i hi haurà noves propostes i plans de futur. Amb socis i amics la compenetració serà total. S'inicia nova etapa en la teva vida, tant social com emocional.Desplaçaments d'última hora t'alteraran els plans socials i casolans. T'arribaran notícies importants que activaran diners. Ves amb compte amb les distraccions en documents i signatures.L'emocional es veurà molt motivat pel fet que la teva personalitat serà magnètica i dominant. Ves amb compte amb la dieta i el descans. Arribaran noves propostes i plans que seran molt benèfics.Totes les activitats d'índole social t'aportaran beneficis. Els viatges seran ràpids i amb molta sort. Augmentarà la teva capacitat de convicció i comandament, és el teu dia per a aconseguir l'èxit.