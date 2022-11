El teu horòscop d'avui: 28 de novembre del 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 27/11/2022 a les 17:22

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

L'ansietat es manifestarà en la teva persona. Cerca sortides a aquestes tensions o en cas contrari es complicarà el tracte amb els altres. Sort en l'amor i en atzar, usa la teva intuïció i guanyaràs tot.Sorpreses captivaran la teva atenció i fins i tot el teu cor. Una persona molt pròxima està intentant conquistar el teu amor i això despertarà molta gelosia en els pròxims. Ull a les despeses.Hi haurà canvis en la teva vida social i professional. Et trobes ben preparat per a això, però no et precipitis en les teves determinacions, relaxa't. Avui has de trepitjar ferm i no dubtar res.Tindràs agradables sorpreses en la llar que t'ajudaran a compensar la gran energia gastada durant la jornada. Cerca el repòs i l'amor en la parella aquesta nit, seràs recompensat.Arribaràs a tots els assumptes que avui t'imposis de manera fàcil i sense contratemps. Els èxits seran segurs en l'àmbit financer. En l'amor hi haurà discrepàncies, si uses la diplomàcia guanyaràs.Els teus pròxims i sobretot qui més t'estima estan molt necessitats de la teva comprensió i afecte. Lliura't completament i veuràs com t'ho recompensen àmpliament.Totes les tensions del dia alteraran una mica el teu caràcter. Intenta no portar les teves preocupacions a la llar. Si mostres un somriure et retornaran més de mil, la teva actitud serà la clau de l'èxit.Tingues tacte i cura a l'hora d'entaular noves relacions. L'amor pot avui trucar a la teva porta, prepara't per a això, però no et mostris ostentós. La teva mirada captivarà i generarà passions.Algú et buscarà les pessigolles i això t'alterarà, intenta refrenar-te abans de contestar. Tot serà per enveja i si no fas cas serà millor. Revisa els teus comptes, les distraccions apareixen.Encara que avui no trobis fàcil compatibilitat amb els altres no et deprimeixis. En el moment menys esperat apareixerà algú que t'atraurà. Avui l'amor torna a la teva vida.Amics o familiars no estaran a l'altura de les teves necessitats en aquesta jornada. Espera millors moments per exigir els teus drets. En l'amor hi haurà sorpreses que et faran canviar plans.Et veuràs en l'obligació d'ajudar a un ser estimat que en més d'una ocasió et va donar l'esquena. Oblida't del passat i lliura't completament a ell. Bon moment per iniciar negocis.