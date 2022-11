El teu horòscop d'avui: 26 de novembre del 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 25/11/2022 a les 18:57

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Arribaran uns certs rancors en el teu cercle laboral. Ràpidament tot quedarà en res. Per contra en l'amor apareixeran situacions molt excitants. Compte si viatges avui, res de presses.En l'àmbit social no hi haurà variants importants, serà en el teu món íntim on trobaràs avui la plenitud dels teus desitjos. El sexe oposat t'acaronarà molt, avui serà el centre d'atenció i desig.Serà més fàcil en la jornada arribar a resolucions en l'àmbit laboral i afectiu. La teva paraula tindrà molt pes i trauràs beneficis. Sorpresa excitant en l'amor. El teu magnetisme eròtic trencarà barreres.Et sentiràs impulsat a experimentar una excitant aventura. Avui no estan totes amb tu així que prepara't per a allò incert. En viatges hi haurà èxits segurs. Arriben diners fàcils o per l'atzar.No t'entossudeixis tant en conquistar en la jornada més beneficis dels previstos. Queda't amb allò segur i no arrisquis. Controla més les teves despeses i posa més cura si condueixes.La situació emocional anirà equilibrant-se en gran manera. El teu magnetisme personal serà molt fort i dominant. Posa atenció als documents que signes o les promeses.Apareixerà una certa competitivitat en el teu treball. No facis cas de les enveges i la gelosia. Un familiar pròxim necessitarà la teva ajuda que correspondrà després. La nit promet passions.Vitalment et trobaràs en el millor moment. La teva capacitat de treball i d'organització superarà a qualsevol. El sexe oposat t'admirarà icaptivarà, les passions seran fàcils i ardents.Et sentiràs ansiós i amb ganes d'abastar-ho tot. Tingues calma i centra't en un assumpte. En l'amor viuràs una cosa molt bella i que et farà moltfeliç. L'atzar et donarà una agradable sorpresa.Es posaran a prova totes les teves aptituds professionals i humanes, seràs el centre d'atenció i crítica. Posa atenció als viatges i nous contactes, d'ells trauràs molt benefici.Aplica diplomàcia en tot moment. Les relacions socials d'avui seran tibants i contradictòries, la parella t'ajudarà a solucionar-les. No t'obstinis i guanyaràs, amb temprança arribaràs.Gran sort acompanyarà avui les teves activitats laborals i socials. Tot canvi que facis t'aportarà beneficis. Es resoldran assumptes que tenies pendents i arribaran uns diners.