El teu horòscop d'avui: 25 de setembre de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 24/09/2022 a les 19:29

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Avui estaràs ansiós i l'única cosa que et calmarà serà canalitzar les teves tensions amb una forta activitat física o una aventura passional. Som-hi, aprofita aquest dia de sort.Si tens temps i diners dedica't avui a la decoració i arranjament del lloc en què vius o treballes. Tot el que facis t'ajudarà a sentir-te més feliç. Posa més cura si condueixes, res de presses.Compte amb els teus assumptes ocults i que puguin comprometre a tercers. Avui no és el dia indicat per donar curs a les coses. Cautela i serietat en temes de diners, vigila despeses.Continues sent centre d'atenció de persones i sobretot de les que t'estimen. Tot t'ho posaran en safata i estaràs ple de manyagues. Dia amb sort en l'amor i les conquestes.Assumptes de família retardaran alguns dels teus plans i inquietaran el teu ànim no deixant-te veure amb claredat el camí a prendre. Medita els teus passos abans de caure de nou en obstacles.Tots els aspectes avui et són favorables perquè tinguis una jornada plena d'atractiu personal molt particular i arribis a través de la paraula al cor de molts.Avui no escatimis en ajudar als altres però sense oblidar per a res que també tu necessites un respir. La teva parella necessita d'afecte el mateix que tu. Sorpresa emocional a la nit.Deixa que els altres s'ocupin dels seus propis assumptes i no et fiquis en problemes aliens, de fer-ho, et veuràs en un camí sense sortida. Avui deixa que els teus plaers es facin càrrec de tot.No t'impressionis si algú et promet la lluna. És millor que analitzis fredament tota proposició, sobretot si aquesta és d'amor. Cautela davant les coses noves.Encara ets a temps d'experimentar situacions molt agradables a nivell emocional. Tot el que avui sembris en el camp de l'amor rendirà en el futur uns preciosos fruits.Si necessites l'aprovació de superiors per a la realització de les teves idees o plans llança't a la conquesta d'aquests. Avui la teva mirada serà un factor molt important i captivador.Tant mental com emocionalment et trobes en un punt alt i et permetrà arribar amb facilitat a connectar amb persones i poder ampliar les teves amistats. En l'amor trobaràs l'ideal.