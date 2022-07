El teu horòscop d'avui: 25 de juliol de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 24/07/2022 a les 19:40

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

La teva capacitat de concentració es veurà potenciada i això t'ajudarà a conquistar situacions que semblaven perdudes. En l'amor hi haurà sorpreses, un nou idil·li t'omplirà de satisfacció.

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Excel·lent dia per a entaular relació amb persones que t'aportaran solucions a tot. Rebràs visites inesperades d'amics o coneguts. Viatges i contactes rendibles que has d'aprofitar.Sorpreses amb els diners. Despeses no previstes i que alteraran el teu ànim són d'esperar en el dia. No et deixis portar per la tossudesa o perdràs fins i tot una amistat. La nit ofereix passió.Et trobaràs molt canviant en el teu estat d'ànim, ja que l'ambient que t'envolti no serà del tot del teu grat. Busca gent i llocs divertits per a sortir de tot, la teva ment necessita relax.La teva vitalitat i ganes de viure es potenciaran al màxim, trobaràs l'ambient tranquil i al teu gust, sobretot en el terreny familiar hi hauràunió i sorpreses. Arriben diners per atzar.Intenta controlar una mica més el teu nerviosisme i les teves paraules. Feriràs a més d'un i després et costarà tornar al mateix camí. Treballa en solitari i allunya't del soroll, avui convé centrar-te.No et deixis influir pel que diguin els coneguts o amics avui. Camina més el teu propi camí i actua amb decisió, et sorprendràs tu mateix del que aconseguiràs. Estàs en una bona ratxa.Serà un dia bastant tranquil on podràs exposar les teves pròpies idees. L'ambient familiar serà tranquil si no et fiques en assumptes que no t'incumbeixen. L'amor i la passió seran una sortida.L'activitat serà màxima al matí i és recomanable que les últimes hores del dia les dediquessis al descans íntegrament. L'atzar estarà de la teva part si et deixes guiar per la intuïció.Mentre et dominis per a no entrar en discussions amb terceres persones tot anirà d'allò més bé. Tindràs bon ull per a les compres que facis avui, la teva vena comerciant et farà guanyar.Lluita contra la mandra que t'embargarà, si no ho fas se t'acumularan responsabilitats i això perjudicarà el teu rendiment en el que més t'agrada, endavant, aprofita la bona ratxa.Si necessites conquistar avui a aquesta persona tan especial no tinguis cap mena de dubte que aconseguiràs l'objectiu. No facis cas a terceres persones, avui tu tries en tot, posa't les piles i no temis.