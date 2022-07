El teu horòscop d'avui: 24 de juliol de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 23/07/2022 a les 13:18

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Et mostraràs més sensible i romàntic. Al mateix temps la teva personalitat atractiva et farà guanyar l'estima i l'admiració de molts. Ves amb compte

amb les despeses, les pèrdues seran fàcils.

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Estaràs en excel·lents condicions per a avançar en el terreny que t'agradi. Guanyaràs importants i noves amistats que t'aconsellaran. Sort en atzar i en tot el que et deixis portar per intuïció.Decideix per un camí a seguir i no et mantinguis tement pel futur. Encara que les coses semblin complicades trobaràs la sortida bona, confia més avui en la teva capacitat i a per totes.Dedica't més a conrear noves amistats. Atenció a les despeses, ja que estaràs propens a gastar per sobre de les teves possibilitats. Dona temps altemps per a tot, «no per molt matinar...».Els assumptes familiars cobraran major importància i et veuràs obligat a prestar la teva ajuda. En l'amor facilitats per a trobar la teva mitjana taronja. El teu magnetisme eròtic atraurà la passió.Determinats compromisos retardaran uns plans importants. Que no et causi pena, ja que les noves situacions t'arribaran a beneficiar i aportar il·lusions. Canvis en la teva llar aportaran felicitat.T'exigiran més que de costum en la teva tasca diària i emocional. Lliura't completament, et beneficiarà. Però no juguis a dues bandes. Compte, les teves aventures canten molt.Al llarg del dia descobriràs alguna cosa que portava un cert temps com a secret. No et precipitis en les teves decisions emocionals fins a tenir tot clar, avui demana consells i no et precipitis en res.El contacte amb els propers es realitzarà de manera fàcil i fluida. Et requeriran en diversos llocs alhora buscant col·laboració. Bon moment per a viatges i conèixer un nou amorLes presses són dolentes conselleres i en la jornada la teva ansietat i nerviosisme poden jugar-te una mala passada. Ordena els teus pensaments i accions, més calma. Tindràs una trucada sorpresa.Es retardaran alguns de plans i hauràs de practicar la calma i diplomàcia en la jornada. Realitzaràs visites a parents o amics i això et portarà a tenir una nit amb sorpresa inclosa.L'esforç que avui hauràs de realitzar per a arribar als teus objectius serà major si el realitzes sense l'ajuda dels més propers. Controla el teu orgull i guanyaràs més. La deessa de la Fortuna et donarà sorpresa.