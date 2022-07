El teu horòscop d'avui: 23 de juliol de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 22/07/2022 a les 18:56

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Jornada bastant distesa i amb moments molt agradables passaràs amb les teves amistats més pròximes. Para esment als consells que t'arribin i augmenta la teva confiança.

Et connectaràs amb la gent de manera fluida i podràs treure d'ells actituds i accions que t'afavoriran i si necessites col·laboradors busca'ls avui, serà fàcil. En l'amor estaràs trencador.Controla el teu nerviosisme, podrà fer presa de tu i no deixar-te veure de manera clara les situacions. La teva impulsivitat ferirà la susceptibilitat de les persones que més estimes. Avui deixa't voler.Et sentiràs amb vitalitat i ganes de viure que potenciaran en tu noves i excitants situacions i experiències. És el pla social i el de la parella els que s'estimularan avui.Acumulació de tasques alteraran el teu estat anímic i amb facilitat podries caure en l'estrès, centralitza la teva atenció en un assumpte sense barrejar-lo amb uns altres, prioritza avui. Arriben diners i canvis.Et trobaràs amb situacions molt tibants en el teu pla familiar el que t'obligaran a prendre serioses mesures fins i tot contra els teus interessos i que segurament sembraran discòrdia. Calma.Es presenta un dia tranquil, serà fàcil connectar amb els altres i poder arribar a vivenciar emocions profundes en el pla dels sentiments i passions. Sorpresa emocional a la nit.La teva capacitat per estimar es veurà desbordada perquè l'ambient que t'envoltarà potenciarà la teva pròpia sensibilitat. El teu magnetisme personal serà envejat per molts.Dia tranquil en el que al món laboral es refereix. El tracte amb les altres persones serà fàcil i els teus assumptes amorosos aniran sense alts i baixos ni tensions. Estàs recollint el que has sembrat.Sentiràs en el teu interior una mena d'ansietat que durant tota la jornada es farà present. Això dificultarà els teus plans i els teus objectius, calma, no t'acceleris, tot sortirà en el moment just.Tots saben de la teva responsabilitat i perseverança en el que emprens, per això si avui veus a persones que no confien en tu deixa-les passar i no facis cas de la seva ignorància. Sort en l'atzar.L'atractiu personal que avui expressaràs serà molt alt i això t'ajudarà a conquistar noves amistats i amors. Si desitges aventures avui és el teu dia, atrauràs a l'amor. Nit ardent.