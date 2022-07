El teu horòscop d'avui: 20 de juliol de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 19/07/2022 a les 16:51

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Para esment al teu pla financer i al de les inversions, corres el risc de ser estafat en la teva bona fe i perdre fins i tot l'amistat amb algun conegut. Utilitza la teva intuïció en tot.

El pla material de la vida et somriurà aportant-te molts guanys i solucions. La tasca serà àrdua però els resultats seran òptims. Jornada satisfactòria en tot, dia amb sort.Avui centra't més en el que vols i com ho vols, desconcertaràs als pròxims amb les teves propostes una miqueta estranyes per a tu i els altres, pensa més en els altres. Canvis de plans.Trobaràs un major avanç en les teves activitats si actues amb diplomàcia i pensant menys egoistament, la teva parella serà el millor suport en el material i en l'amor, és el teu dia per a conjuminar forces.Bona jornada per a ampliar el teu cercle social i obtenir d'ell bons beneficis. L'atzar i la teva intuïció es conjuminaran en el teu benefici. Feliç dia per a viatges, en ells tindràs un retrobament.Afanya't durant el matí d'avui a potenciar i agilitar la resolució de tots els teus problemes i anhels. Trobaràs a gent molt d'acord amb les teves idees, però no perdis el temps.Aquesta temporada continua sent molt positiva en el que a conquestes es refereix professionalment parlant. Els aspectes continuaran i s'accentuaran en l'emocional. Canvis en la llar.Molta cautela durant aquest dia en el treball, algú voldrà posar a prova la teva capacitat organitzativa, tranquil que podràs amb tot. Molta atenció si condueixes avui.Al principi avui no veuràs amb claredat els objectius i les situacions que es presenten. No temis per la teva integritat i sigues ferm en tot. Vells assumptes es resoldran.Sentiràs que els altres no et comprenen i aquesta resultant solitud et portarà a una espècie de passatgera depressió. Busca llocs espaiats i se solucionarà. L'atzar t'acompanyarà.Et mostraràs una mica excitable i capritxós. La parella respondrà positivament a les teves insinuacions, però hauràs de controlar-te una mica per a no caure en l'extravagància, medita més.Tota la teva vitalitat i energia es veurà una mica minorada tant en esdeveniments com en activitats. Això t'ajudarà a posar en clar molts conceptes. Recolça't més en la parella. Sorpresa.