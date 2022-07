El teu horòscop d'avui: 19 de juliol de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 18/07/2022 a les 17:58

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

No hi haurà ningú ni res que avui pugui obstaculitzar les teves intencions. En l'amor és on hi haurà major sort. Cuida els excessos però no temis emprendre coses en gran, més fermesa.

Jornada sense grans problemes excepte pel que fa a papers i documents. Algú t'exigirà més del compte. En les teves relacions socials podràs anar de guanyador en tot, èxits.Les tensions a les que et veuràs sotmès procura evitar-les i deixa per a un altre moment les responsabilitats. La nit d'avui et brindarà la possibilitat de relaxar-te i gaudir, gran poder eròtic.Arribarà una ajuda de la persona que menys t'ho esperes. El teu ambient serà una mica tibant i es produiran canvis que tu no acceptaràs. La parella necessita més de la teva atenció, afecte i manyagues.Tot el teu esforç serà avui recompensat àmpliament per una persona pròxima. Els petits problemes no faran efecte en els teus plans. El teu humor et farà guanyar noves amistats i un amor.Faràs un gran salt important en la teva vida si t'ajuntes amb persones de prestigi. No et tanquis en un món a part, viu més. La parella t'ajudarà en tot i et beneficiarà, escolta-la més avui.La parella se sentirà una mica molesta i les diputes o baralles seran fàcils. No diguis veritats a mig fer i utilitza paraules més suaus. Amb una mica de diplomàcia guanyaràs més en tot, cedeix una mica i guanyaràs.La tensió en el treball serà molt alta, per això és recomanable que busquis relaxar-te d'alguna manera. Mostra't més comunicatiu amb els éssers pròxims, veuràs que surts guanyant.Llança't a l'activitat sense prejudicis. Avui tens tot al teu abast. No reprimeixis els teus sentiments i marxa a la recerca de la felicitat. No et mostris tossut amb els pròxims, relaxa la teva ment.Els teus desitjos emocionals seran forts i la parella estarà a l'altura. Podràs viure una aventura especial, la teva capacitat de conquesta de gom a gom, però ull amb les promeses que facis.Et sentiràs a gust al costat dels amics i en la teva salsa. Deixa que voli la teva imaginació i oblida els moments passats, gaudeix. T'arribaran diners per l'atzar, però posa més atenció si condueixes.Atenció en les decisions si elles tenen a veure amb el teu futur professional. Una persona molt pròxima a tu et donarà la clau de l'èxit. En el social bones relacions i sort amb tot el nou.