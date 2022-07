El teu horòscop d'avui: 18 de juliol de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 17/07/2022 a les 20:34

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

A la teva llar i família sorgiran alguns canvis nous. És bon moment per a realitzar mudances i arranjaments decoratius en el teu ambient. Compte amb els frecs i discussions amb caps.



Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

La teva facilitat de comunicació atraurà l'atenció de moltes persones i l'admiració de la gent propera. Les teves conquestes amoroses seran fàcils i productives. Estàs que et surts en tot.

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

La teva activitat social cobrarà una gran importància no sols pel nombre de persones que coneguis, també per la qualitat de les mateixes i l'ajuda d'elles. Bon moment per a guanyar diners.

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Estaràs molt requerit en el teu treball i sorprendràs els companys amb les teves grans idees. La parella o amics pròxims aclariran coses del passat. Sort en tot el que té a veure amb coses materials i viatges.Ocupa't durant la jornada de millorar la teva imatge personal. Avui és el moment d'avançar en l'apartat social i hauràs d'aprofitar-ho. No entris en la roda de xafarderies de ningú, centra't en les teves coses.El teu magnetisme personal segueix en augment i amb molt poc esforç podràs dominar plenament qualsevol tipus de situació que es presenti. L'atzar i la fortuna t'acompanyaran, aprofita.La teva capacitat de reflexos es veurà molt augmentada i, amb això, les teves possibilitats d'atendre diverses coses alhora obtenint en cadascuna d'elles l'èxit. En el treball guanys màxims.Tracta de trencar amb aquesta barrera que no et permet comunicar-te amb qui més vols. Llança aquest gran món interior que viu amb força dins de tu. Descobriràs una cosa nova en l'amor.És recomanable que realitzis esport o exercici físic que faci desaparèixer unes certes tensions que s'estan acumulant en la teva vida interior. No et fiquis en assumptes de tercers, calma.Les teves necessitats afectives segueixen en augment, perquè siguin totalment satisfetes, intenta no ser tan minuciós i crític amb els defectes aliens, centra't en els teus interessos.El teu tracte amb els altres semblarà una cosa freda, això es transformarà a poc a poc en una absoluta comprensió i enteniment. Avança i actua. En viatges trobaràs beneficis i un amor.La teva capacitat receptiva es veurà en augment i aconseguiràs avui una gran comunicació amb la teva parella o éssers més estimats, tot això t'aportarà un gran equilibri i més ganes de viure.