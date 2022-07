L'acte de vandalisme ha obligat a intervenir als bombers per a retirar el con d'una zona elevada de la façana

Actualitzada 18/07/2022 a les 18:34

La Catedral de Cuenca ha lamentat l'acte de vandalisme que ha obligat a intervenir als bombers per a retirar un con de trànsit en una zona elevada de la façana. Ho ha donat a conèixer, a través de les seves xarxes socials, la seu de Cuenca en un missatge en el qual ha reflexionat sobre aquesta mena de conductes vandàliques.«Aquesta és la cura del patrimoni… com ha arribat un con a aquest lloc? Ho desconeixem. Per molt que treballem des de la Catedral en la seva cura i manteniment res podem avançar si algunes persones no la respecten i la cuiden», ha criticat la Catedral. A més, ha agraït a l'alcalde de Cuenca, Darío Dolz, i al servei de Bombers de la capital «la seva ràpida actuació».