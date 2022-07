El teu horòscop d'avui: 17 de juliol de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 16/07/2022 a les 13:42

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Si desitges començar una nova unió, sigui de treball o d'amor, avui és el dia especial. Tot detall que tinguis serà viscut al màxim i t'aportarà els rendiments que desitges. Arriben diners.

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Màximes possibilitats de sortir guanyador en qualsevol joc amorós que et plantegis. Però ves amb compte amb el que promets i després no compleixes. Hi haurà molta activitat social.

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Vols produir canvis importants, però et trobes sol per a realitzar-los. No et reprimeixis i llança't a aquesta aventura que veuràs com de ràpid arriben els èxits, posa força i decisió en tot.No confiïs tant en la sort i dedica't a ser més observador a l'hora de començar una nova relació. La teva imatge personal és magnètica. Un amor secret et circumda, ho atreus tot.Avui et trobaràs més sensible del normal i s'acostaran a tu intentant conquistar-te. Seràs centre d'atenció. Aprofita per a avançar en tot l'apartat social i professional.A la jornada, com més detallista et tornis més complicacions trobaràs a l'hora de comunicar-te. Utilitza la teva intuïció en les relacions socials i íntimes. El teu magnetisme eròtic al màxim.Intenta centrar-te en els teus assumptes i no enjudiciïs per a res la vida dels altres. No discuteixis i els problemes se solucionaran sols. Molta cura si condueixes o viatges, les presses no són bones.Cuida més amb les crítiques i no entris en la roda de les xafarderies. Confia només en tu i mantente en un segon pla en tot, deixa que els altres facin el primer pas. Nit de seducció.Despeses per sobre de les teves possibilitats o plans que es retarden serà una mica la norma del dia. Selecciona més als teus amics. Analitza molt el que firmis o prometis, t'estan observant.Tracta de no ser impulsiu i mesura les teves paraules i actes. Canvis forts en les teves relacions íntimes i en la vida en general. No et deixis portar per la tossudesa, una de calç i altres de sorra, és el millor.Jornada de molt relax on compartiràs el teu temps lliure amb la família i els més propers. T'arribarà una notícia sorpresa que canviarà plans. Més cura si condueixes o viatges, distraccions.El teu propi magnetisme i la teva perfecta imatge personal d'avui t'ajudarà al fet que visquis experiències excitants en l'amor. La vida social t'aportarà beneficis i avanços, és el teu dia per a triomfar.