El teu horòscop d'avui: 16 de juliol de 2022

Actualitzada 15/07/2022 a les 14:25

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La teva emotivitat estarà avui a flor de pell. Tot el que diguin o facin els altres t'arribarà molt profund. La parella ho comprendrà tot i t'ajudarà. La nit t'oferirà sorpreses excitants.

En totes les teves activitats es produiran interessants i profunds canvis que t'aportaran noves expectatives de futur. Hi haurà sorpreses en la família que variaran els teus plans, a millor.La teva afectivitat es veurà molt accentuada així com la teva necessitat de noves aventures. En els viatges és on trobaràs l'equilibri. Passions pròximes, en alça la teva capacitat comunicativa i sensual.És un bon moment per a potenciar el teu món afectiu i fins i tot buscar una nova parella. Les teves ànsies d'aventures les podràs compartir amb gran intensitat. Amors fàcils i amb sorpreses.Arribaran a tu suculentes notícies que ampliaran els teus plans per al futur. La teva imatge personal continua en augment fins a generar-te enveges i gelosia que hauràs de passar per alt. Arriben diners.El teu món financer i la teva butxaca es ressentiran en la jornada a causa d'unes despeses excessives. Posa més atenció al descans i als menjars. La parella necessita més de la teva comunicació.Les obligacions no agraden a però avui no podràs escapar a elles. La família i els teus sers estimats requeriran la teva ajuda, no els fallis encara que costi el bolcar-te. Sort en l'atzar, viatges i amors.Descansar lluny dels teus llocs habituals serà el millor remei per a eliminar les tensions acumulades. En l'amor hi haurà bones sorpreses i profunds canvis. Satisfaccions en el social.Les satisfaccions que obtinguis en el teu món sentimental podran veure's limitades si continues amb la teva actitud dominant. Mostra't més flexible i trobaràs la solució a tot. Arriben diners.Et sentiràs tota la jornada amb un gran nivell de vitalitat el que t'empenyerà a viure intenses experiències en el social i en l'afectiu. Captivaràs al sexe oposat. Magnetisme màxim.La teva relació amb els més pròxims serà una mica tibant però tot això desapareixerà en la mesura que et mostris més alegre i optimista. Diverteix-te dins d'un ordre. Viatges rendibles.En la llar sentiràs intranquil·litat i és recomanable que busquis gent divertida o llocs fora del comú on trobaràs la felicitat i l'equilibri. Avui hauries de trencar amb la rutina.