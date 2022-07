El teu horòscop d'avui: 14 de juliol de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 13/07/2022 a les 17:51

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Notícies inesperades que t'arribaran alteraran una mica l'ordre de la teva vida. No cal témer res, avui tot se solucionarà automàticament sense gairebé la teva intervenció. Jornada positiva per a avançar.

Avui la teva imaginació serà fèrtil en idees i projectes. Seran ben rebuts pels altres, els qui t'ajudaran a la concreció dels teus èxits. Sort i beneficis en assumptes de diners i viatges.Vigila amb les onfrontacions amb la parella i les discussions per assumptes sense importància. No descuris la teva imatge personal que serà la que t'obrirà moltes portes. Estàs en bona ratxa, aprofita.Et trobaràs en plena tasca d'avanç tant en el professional com en l'emotiu. Avui sorgiran nous plans i proposicions que d'assumir-les aportaran grans èxits. La teva mirada captivarà.Hi haurà unes certes inquietuds en el teu camp laboral però la paciència i la perseverança seran les armes més adequades perquè no perdis l'aconseguit fins ara. Arriben diners per l'atzar.La relació amb els altres serà més fàcil i unes trobades inesperades t'aportaran a més d'alegries una ajuda als teus propòsits. Avui comença la teva aventura, veuràs a la vida amb altres ulls.Les situacions que t'envoltaran podran superar en molt les teves previsions. No et deixis portar per la timidesa i la inseguretat allunyant-te de les possibilitats d'èxit, pega-li fort a la vida.La tensió emocional disminuirà al mínim i una força interior molt pronunciada t'orientarà cap a l'aventura i a experimentar noves sensacions en l'amor. La nit promet intimitat.Novetats en els teus assumptes financers i professionals. El contacte amb caps i superiors serà molt fluid però hauràs de mostrar-te ferm en els teus requeriments, és el dia d'exigir els teus drets.Excel·lent jornada perquè et plantegis canvis importants en la teva vida quotidiana, laboral o amorosa, les circumstàncies et forçaran a això positivament. Es resoldrà un vell assumpte legal.Com no actuïs de manera ferma i decidida dins de la teva parella o amb socis et veuràs embolicat en una gran complicació d'enteniment, escolta més a la teva intuïció i posa't ferma en tot.Una força interior t'inclinarà a desgastar-te molt a nivell físic i psíquic. No has de témer res, només esperar el resultat dels teus esforços que seran positius. Els astres et donen suport.