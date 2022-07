El teu horòscop d'avui: 13 de juliol de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 12/07/2022 a les 18:44

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

No perdis el teu temps a buscar una resolució final de manera ràpida. Tots els que avui t'envolten no estaran d'acord amb les teves idees, treu-li partit a això. La deessa de la Fortuna t'acompanya.

Forta activitat en el pla emocional. No et deixis portar per les aparences i molt menys per aquells que t'ho pinten de color rosa, selecciona més a les amistats, no acceptis tot avui.És convenient que tanquis les teves oïdes davant algunes coses que avui comentin de tu. Si mantens una actitud contemplativa veuràs passar al teu enemic, tingues més paciència, avui portes les de guanyar.Alta excitabilitat i una tendència a la distracció et causaran alguns errors en les teves accions. Intenta no signar documents o fer inversions. Concentra't en les teves necessitats emocionals.La competitivitat que pot inspirar-te molt avui no serà del tot lícita i algú podrà jugar-te una mala passada. Desconfia dels nous coneguts, posa't alerta, la teva intuïció et guiarà bé.Tota la jornada generaràs un magnetisme especial, estaràs envoltat de molta gent que assentirà el que diguis, aprofita per al teu avanç. Dia amb sort en l'atzar i en les conquestes d'amor.En els viatges curts serà on obtindràs els millors resultats. Deixa't guiar pel teu instint i no deixis que ningú canviï els teus plans i objectius. Posa't ferm en tot, portes tota la raó.És en l'ambient familiar on avui et trobes més carregat i discutidor. Relaxa't i aplica aquesta energia que avui et sobra en el teu camp del treball, no et desanimis, aviat veuràs els fruits.Tindràs una grata sorpresa per part d'una amistat. Les teves relacions socials cobraran importància i d'elles sortiran propostes per al teu futur. Hi haurà sort en l'amor i viatges.Atenció avui a la part econòmica, podràs tenir grans despeses i tu no saber organitzar-te. Repassa bé papers o documents i atenció a les distraccions, les presses no són bones.Encara que et sentis desprotegit a l'ombra sempre hi haurà algú que comprengui i custodiï els teus moviments. Obre els ulls per a no perdre't en el camí, arriba una bona oportunitat.Sorpreses i bons moments viuràs avui durant tot el dia. La teva relació amb els altres serà fàcil i t'aportarà moltes alegries. Cuida la teva dieta i descansa més, els excessos es pagaran car.