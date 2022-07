Cadis: Troben una nova espècie d'aranya «blaugrana»

Les femelles són, en canvi, d'un color discret, molt semblants a altres aranyes d'aquesta família

Actualitzada 12/07/2022 a les 19:00

Un grup d'investigadors ha trobat al parc natural Les Suredes de Cadis una nova espècie d'aranya que ha estat batejada com «Phlegra blaugrana» perquè els mascles tenen un patró de tons que recorda als colors del FC Barcelona.La revista internacional «Zootaxa» ha publicat el descobriment d'aquesta nova espècie, «una aranya de la família dels Saltícidos (conegudes com a aranyes saltarinas per la forma en què es desplacen) que destaca pel cridaner colorit dels seus mascles, que recorden en la seva aparença a espècies tropicals d'aquesta família conegudes com les esgarrapes paó, perquè en el seu festeig mostren el seu acolorit abdomen com si es tractés de la cua d'aquest ocell», expliquen els científics en un comunicat.L'escut que presenten al seu abdomen els mascles combina els colors vermell i blau, per la qual cosa les han batejat com «Phlegra blaugrana». Les femelles són, en canvi, d'un color discret, molt semblants a altres aranyes d'aquesta família.El descobriment ha estat dut a terme pels biòlegs Álvaro Pérez, investigador de la Universitat de Cadis, i Íñigo Sánchez, conservador del Zoobotánico de Jerez, i per Galina Azarkina, de l'Acadèmia de Ciències de Rússia.La nova aranya s'ha trobat en una petita zona de pasturatges del sud del parc natural Les Suredes, on conviuen amb el bestiar retinto. Cadis és una de les províncies més estudiades d'Espanya a nivell aracnològic, indiquen els biòlegs.A la província s'han registrat prop de 400 espècies i encara continuen trobant-se novetats. De fet, els autors avancen que ja han aparegut altres noves espècies d'aranya que estan en estudi.Aquestes troballes posen de manifest «l'encara baixíssim coneixement que tenim de les espècies que poblen el planeta, algunes de les quals arriben a extingir-se abans de ser conegudes per la ciència», afirmen.