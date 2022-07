El teu horòscop d'avui: 11 de juliol de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 10/07/2022 a les 18:13

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

El teu estat general serà de tensió i és recomanable que busquis activitats a l'aire lliure. La relació amb la parella serà dura i explosiva, prepara't per a intensos moments en l'amor.Jornada on els enemics ocults poden donar la cara. És recomanable que no entris en discussions amb ningú i usis la diplomàcia en tot moment. Dona més llibertat als altres avui.Dia molt vital i ple de sorpreses. Si viatges posa molta atenció en conduir i no et deixis portar pels impulsos. Possibles amors apassionats. Retrobament feliç amb un gran amic.La teva sensibilitat estarà a flor de pell augmentant la teva capacitat romàntica i sentimental. La teva vida íntima cobrarà una forta intensitat, sorpreses. Dia amb sort en l'amor i l'atzar.Et mostraràs i sentiràs molt dinàmic durant tota la jornada. Tot el que emprenguis ho aconseguiràs. Fins i tot en l'amor hi haurà situacions molt gratificants. Canvis en la llar.Tensions familiars es despertaran creant-te una certa tensió. No facis cas de les paraules feridores d'alguns, t'has de mantenir ferm en els teus conceptes, el temps et donarà la raó.Serà una jornada molt especial. La teva imatge i magnetisme personal serà molt alt, despertant l'admiració de molts. La teva intimitat serà apassionada. Els viatges seran feliços.Es reforçarà la teva salut i energia. Avui es produiran canvis profunds en la teva vida diària. El teu cor bategarà molt fort per l'amor. Ull amb la gelosia que despertaràs, et mostres molt sensual.Avui és un excel·lent moment per a ampliar el teu cercle d'amistats i per afermar el que has aconseguit. Dels nous contactes trauràs bons beneficis. Feliç retrobament amb algú estimat.Intenta controlar en la jornada la teva irritabilitat, estaràs molt sensible a tot i a la primera saltaràs sense adonar-te de les conseqüències, més calma, així sortiràs guanyant.Tant en l'apartat social com en l'íntim les coses se't posaran en safata. No desaprofitis l'oportunitat d'ampliar els teus horitzons. Jornada intensa, persevera en tot, arribarà l'èxit.Es produiran despeses imprevistes i molt moviment al teu voltant. La teva parella no estarà d'acord amb les teves necessitats però tot passarà aviat, no et deprimeixis. Actua amb fermesa.