El teu horòscop d'avui: 10 de juliol de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 09/07/2022 a les 20:45

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Cuida't molt en la manera de tractar que vens donant a la teva parella. Per voler abastar massa en els teus assumptes t'estàs oblidant dels mínims deures amb ella. Comparteix més.

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Molta atenció en els desplaçaments i en les activitats que tinguin relació amb contractes i unions, el que en un principi sembla fàcil es complicarà. Sigues ferm en les teves decisions.Hi haurà canvis en el teu humor que potenciaran la teva sensualitat i et faran buscar amb èmfasi el contacte amorós. La teva mirada serà magnètica i captivadora. Nit ardent.Tot estarà sota el teu total control i no hi haurà res que escapi del teu poder organitzatiu. Els mínims detalls seran contemplats i podràs avançar en tot i més. Aprofita les coses noves.Jornada molt positiva per iniciar noves empreses i produir canvis. La sort i l'atzar et somriuran avui i les sorpreses, tant d'amor com socials seran màximes.L'ambient familiar mancarà en alguns moments de la perspectiva adequada i et trobaràs una mica confós en els teus sentiments. Flexibilitza més la teva ment i guanyaràs.Bon moment per agilitzar la teva part emocional i dedicar-te de ple a l'amor. La relació amb amistats et serà de gran utilitat i benestar. Jornada feliç i retrobament amb un vell amor.Seran fàcils els alts i baixos tant físics com anímics durant tota la jornada. Tot és producte de la teva hipersensibilitat aguditzada en els últims temps. Reflexiona amb els teus sers estimats.Ull amb les precipitacions a l'hora de posar en pràctica les teves idees i plans. Un amor està molt a prop però intenta no córrer riscos innecessaris, els teus sentiments exigeixen que t'aclareixis.Acusaràs cert grau depressiu degut en gran part a aquesta timidesa no controlada que t'està fent perdre molt bones oportunitats en el terreny passional. Bon dia per a inversions.Els contactes socials t'aclapararan i et faran perdre temps. En l'aspecte social t'ho passaràs bé, però no barregis les teves responsabilitats amb l'amor i la llar. Avui has de centrar-te en un sol assumpte.A vegades la resignació arriba a ser un bon remei contra les situacions conflictives que en la parella es produeixen. Amb calma tot tornarà al seu llit. Tingues més seguretat en tu, tot sortirà bé.