El teu horòscop d'avui: 8 de juliol de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 08/07/2022 a les 20:33

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Tot el que succeeix t'està empenyent a prendre una seriosa decisió. Abans de fer-ho consulta amb algú de confiança que t'orientarà en el camí. La deessa de la Fortuna et donarà una sorpresa.

No t'arrisquis en assumptes nous i molt menys si és amb noves persones. Ves amb compte amb precipitar-te en les teves decisions. Calma i paciència, no per molt accelerar-te arribaràs abans.No confonguis entestament amb gosadia i no deixis res a l'atzar durant tot el dia. En la parella apareixeran la gelosia i això complicarà la teva activitat, cedeix una mica i guanyaràs la partida.La teva inquieta naturalesa t'obligarà a buscar profunds canvis en la teva vida. Controla la teva ment perquè no traeixi al teu cor. Desplaçaments aportaran èxit en el material i sentimental.És un bon moment per a iniciar noves empreses o per a buscar l'ajuda darrere dels teus projectes. Els caps i associats estaran amb tu en tot, tens els astres al teu favor, exigeix avantatges.Durant tota la jornada el teu caràcter es tornarà molt dominant. Vigila perquè la intransigència és mala consellera. La nit es promet ardent. Viatge feliç o retrobament amb algú especial.No deixis les teves responsabilitats en mans d'uns altres i pren totes les decisions pel teu compte. Avui tens la sort del teu costat, no la desaprofitis. És el teu dia per a avançar cap al teu èxit.Reprendràs relacions amb vells coneguts i això t'aportarà una visió nova de les coses. Els teus sers estimats reconeixeran avui la teva gran vàlua per a tot, et sentiràs molt abrigallat.És recomanable que et mantinguis atent a tots els moviments del teu entorn, de no fer-ho pots perdre una gran oportunitat d'èxit en l'amor. Magnetisme molt eròtic i sensual.T'arribaran notícies des de lluny que canviaran els teus plans per a aquest dia. Algú està ocupant un lloc en el teu cor i avui és fàcil es materialitzi. Un vell assumpte material s'arreglarà avui.T'aclariran alguna cosa que es mantenia des de fa temps en secret. La notícia serà bona ja que et potenciarà cap a un èxit segur en molts camps. La nit promet intimitat i sexe.Posa més atenció a la teva dieta i el teu temps de descans ja que arribaran responsabilitats a les quals hauràs d'enfrontar-te decididament. Viatges segurs però vigila les despeses excessives.