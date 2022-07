El teu horòscop d'avui: 8 de juliol de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 07/07/2022 a les 22:38

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Podran ficar-se en els teus plans persones que no són del teu grat. Sigues ferm en les teves idees i arribaràs a tot. Algú t'està desitjant carnalment, el teu magnetisme atraurà la passió.

Atent en la jornada ja que algú estarà pendent de tots els teus assumptes futurs. No expliqueis les teves coses a ningú i fa el teu propi treball en solitud, avui convé ser discret.L'activitat social i laboral et desgastarà físicament. Guarda't un moment del dia per a posar en ordre els teus sentiments i deixa volar la teva imaginació, és el teu dia per a ordenar la teva vida.Si et proposen el treballar en conjunt o el començar una nova relació, sigui d'amistat o sentimental, pensa-t'ho dues vegades, demana consell abans. L'atzar i les inversions t'afavoriran .Aixeca l'ànim i no deixis que la melancolia perjudiqui el teu rendiment. Et sentiràs una mica sol a l'hora de les decisions, però tot anirà bé. Una sorpresa emocional t'alegrarà la vida.Et trobaràs amb persones afins a tu i això t'estimularà en el teu treball. Possibilitats de realitzar un viatge meravellós en poc temps. El teu magnetisme personal et farà triomfar en el social.Empra l'energia que tens i et sobra en una cosa constructiva, en cas contrari destruiràs coses de molt de valor. Dedica-li temps a l'ordre dels teus assumptes, fa falta ordre, fins i tot en l'emocional.Sentiràs la necessitat imperiosa d'avançar i crear coses noves en companyia dels teus. Si centralitzes un objectiu obtindràs bons resultats. En l'amor estaràs imparable.Acudiran a tu persones que feia temps no veies o que realment no coneixes de res. Analitza tot el que et proposin i aguditza els sentits. Usa la teva intuïció en tot moment.Els teus nervis i precipitació podran portar-te a prendre decisions poc rendibles i a enfrontaments amb la família. Vigila la dieta i els excessos, tot el que et cuidis avui, ho agrairàs demà.S'augmenta la teva capacitat financera juntament amb un nombre important de nous contactes interessants per al teu treball. Separa la diversió del treball, avui has de centrar-te més.Sorgiran desplaçaments per diversos motius en ells trobaràs bones propostes per a continuar avançant en el teu camp professional. Dia de sort en l'atzar i en les inversions que facis avui.