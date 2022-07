El teu horòscop d'avui: 7 de juliol de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 06/07/2022 a les 22:01

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Apareixerà el teu afany de domini en el terreny amorós. La teva necessitat vital de comunicació serà alta i trobaràs la comprensió en persones noves. Se t'obren nous camins.

No en facis una muntanya si tens algun petit malestar físic, tens l'energia suficient per a realitzar la jornada en una total tranquil·litat i molt més. Viatges molt rendibles.Et trobaràs una mica desorientat a l'hora d'entaular diàleg o relació amb la gent. Un passeig t'ajudarà molt. Escolta més als altres. La nit promet molta passió.Els teus canvis d'humor, als quals avui estaràs procliu, limitaran el teu èxit en el social. Usa la diplomàcia. Una trucada sorpresa t'aportarà una nit passional i canvis en la teva vida actual.Vigila amb els teus esclats d'ànim, l'ambient no està del tot equilibrat i el teu humor hauràs de controlar-lo, domina més els teus nervis. Així i tot hi haurà sort en l'atzar i l'amor.No et tanquis en idees negatives o pessimistes i et quedis empresonat a casa. Surt i aireja els teus pensaments. Busca gent i llocs alegres. Nit amb sorpreses en l'eròtic i passional.Limita't avui a organitzar i solucionar els teus propis assumptes i no intervinguis per a res en la vida dels teus companys o la pròpia família, en solitud millor. Cerca divertir-te més, la nit promet.Activitat i varietat en les teves tasques diàries que estaran compensades amb moments excel·lents i productius. Si comences nou amor avanci amb els teus desitjos, la passió està molt a prop.Una excessiva anàlisi de les situacions t'allunyarà per moments de la companyia dels teus. Acaba les tasques endarrerides, possible gelosia en el treball. Posa més atenció si viatges i condueixes.Al llarg de la jornada trobaràs solucions a aquests petits problemes que venien atabalant-te des de fa un temps. La sort t'acompanya però ves amb compte si condueixes avui.No seran rendibles les actituds que prenguis de manera seriosa o rígida. Analitza més les coses i asseu-te per un moment a pensar la solució, evita els empipaments. La sort t'acompanyarà.Una certa ansietat t'impedirà veure els passos a donar, deixa't guiar per la teva intuïció i per les primeres idees que apareguin. Rebràs una sorpresa que canviarà els teus plans i beneficiarà el teu futur.