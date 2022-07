El teu horòscop d'avui: 6 de juliol de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 05/07/2022 a les 14:34

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Si canvies els teus plans potser surt millor el resultat. Deixa la raó de costat i aplica el teu cor en tot. La nit promet ser molt passional i plena de sorpreses excitants, confia més en tu mateix.

Viatges i activitats a l'aire lliure et serviran per a equilibrar el teu estrès. Viuràs avui experiències molt excitants amb gent nova i un amor ardent a la vista, prepara't per a intensos moments.Temes de la llar o de parella faran variar els teus plans. No deixis res a la improvisació i controla molt més les teves despeses de diners i energia. Trucada sorpresa canviarà plans i t'alegrarà.Les reunions socials i amb amics t'aportaran excel·lents experiències i la possibilitat de trobar noves motivacions per a la teva vida. La passió està molt a prop, deixa't portar-te pel teu cor.Les activitats i les diversions en companyia dels teus seran tan gratificants fins al punt de superar tot tipus de tensió. Viatges amb beneficis que aportaran futur. Sort en l'atzar.La parella estarà molt receptiva però una mica baralladissa. Si vols tenir la festa tranquil·la deixa per a un altre moment el plantejament de les teves idees i desitjos, cedeix una mica, tot passarà.No et tanquis tant en els teus problemes ja que els altres també tenen els seus. Posa més atenció en els viatges, avui tindràs distraccions i oblits. Relaxa't, en l'amor trobaràs la solució.Dedica el teu temps a passejos i guanyaràs en salut i en tranquil·litat per a la teva persona. Atrauràs fàcilment però aniràs creant alguna gelosia en algú que et vol molt. Viatges rendibles.Les obligacions dominaran gran part de les teves activitats. No et preocupis tant que, on no arribis tu, arribaran les circumstàncies. Sorpreses en el social que ajudaran al teu èxit.La teva tensió nerviosa es farà sentir avui. Procura que això no ho paguin els pròxims. En l'amor viuràs moments molt excitants, avui la nit serà molt tibant, relaxa't o complicaràs les coses.Els teus llaços afectius podran veure's entelats si actues amb massa rigorositat. Oblida't una mica de responsabilitats i viu més intensament les passions d'avui. Sort en l'atzar.És fàcil que avui gastis molta energia però al mateix temps guanyaràs la confiança de molta gent. Controla't avui en els menjars i en les begudes, el teu cos reclama assossec. Arriben diners.