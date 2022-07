El teu horòscop d'avui: 2 de juliol de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 01/07/2022 a les 14:28

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

El teu estat general serà de tensió i és molt recomanable que busquis activitats a l'aire lliure. La relació amb la parella serà dura i explosiva. Prepara't per a intensos moments en amor.Jornada on els enemics ocults poden donar la cara. És recomanable no entris en discussions amb ningú i usis la diplomàcia en tot moment. Dona més llibertat als altres.Dia molt vital i ple de sorpreses. Si viatges para esment en conduir i no et deixis portar pels impulsos. Possibles amors apassionats i un retrobament feliç que canviarà plans i amor.La teva sensibilitat estarà a flor de pell augmentant la teva capacitat romàntica i sentimental. La vida íntima cobrarà una forta intensitat. Sort en l'amor i l'atzar, usa avui la teva intuïció.Et sentiràs molt dinàmic durant tota la jornada. Tot el que emprenguis ho aconseguiràs. Fins i tot en l'amor hi haurà avui situacions molt gratificants. Canvis en la llar a millor.No facis cas de les paraules feridores d'alguns i t'has de mantenir ferma en els teus conceptes. Intenta noves amistats. Has d'obrir nous camps en el social, és el teu dia per a emprendre l'èxit.Jornada molt especial. La teva imatge i magnetisme personal serà molt alt, despertant l'admiració de molts. La teva intimitat serà apassionada. Viatges feliços, coneixeràs algú especial.Avui es produiran canvis importants i profunds en la teva vida diària. El teu cor bategarà molt fort per l'amor. Vigila amb la gelosia que despertaràs. Posa més atenció si condueixes o viatges.Excel·lent moment per a ampliar el teu cercle d'amistats i afermar l'aconseguit fins avui. Dels nous contactes trauràs bons beneficis. Feliç retrobament amb algú que t'estima.Intenta controlar la teva irritabilitat, estaràs molt sensible a tot i a la primera saltaràs sense adonar-te de les conseqüències, més calma, així sortiràs guanyant en salut i amor.En el social com en l'íntim les coses se't posaran gairebé en safata. No desaprofitis l'oportunitat d'ampliar els teus horitzons. Jornada intensa, persevera, avui aconseguiràs l'èxit.