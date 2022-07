El teu horòscop d'avui: 1 de juliol de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 30/06/2022 a les 14:48

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Creixerà la teva activitat dins del cercle d'amistats. Apareixeran gelosia i enveges que et portaran a enfrontaments fàcils. Bon moment per a iniciar viatges i nous negocis.

Hi haurà conflictes al teu al voltant però aconseguiràs desembolicar-te bé i fins i tot treure'ls profit. Atenció amb els vells coneguts, has de matenir-te ferm en les teves idees i arribaràs lluny. Arriben diners fàcils.Familiars o coneguts et proposaran plans per a la teva distracció i entreteniment. Aprofita'ls al màxim, gaudiràs del dia. Intenta ser més flexible amb la teva parella i guanyaràs en salut.Avui no aguantaràs lliçons de ningú i voldràs seguir en tot moment els teus propis passos. Compte, podràs cometre algun error fort. Es produiran canvis importants en el social.En la jornada hauràs de parlar clar amb fills o família i així les relacions marxin amb suavitat. El teu do de la paraula el tindràs accentuat. Tingues paciència i comprensió, ho agrairàs.Serà una jornada activa a nivell social. Contactaràs amb molta gent i et veuràs envoltat de bons esdeveniments. En l'amor possibles gelosia. Bon moment per a les relacions socials.Sentiràs en carn pròpia el profund afecte i estima de diverses persones. Les teves relacions afectives es mostraran més intenses. Controla la teva excessiva crítica i guanyaràs molt més, temprança.Et sentiràs molt actiu durant tota la jornada i amb necessitat de gastar energia. Posa atenció en els desplaçaments i no et precipitis. Les relacions seran ardents i la nit molt moguda.La teva capacitat intuïtiva funcionarà de gom a gom, no descartis els missatges que d'ella t'arribin ja que et salvaran d'alguns mals entesos. No forcis les situacions amb els pròxims.Compte amb el que dius avui en el terreny de l'amor. Les teves paraules seran malinterpretades sense voler-ho. Queda't en un segon pla i espera millors moments, tot arriba al seu temps.Els esdeveniments que visquis al matí et posaran una mica nerviosa i no et permetran controlar tot al teu gust, relaxa't i cerca alguna diversió. Nit ardent que deixarà profunda petjada.Els assumptes relacionats amb la parella continuaran sent d'importància en la jornada. El diàleg serà la millor solució a tot. Controla més les teves despeses i vicis. Gelosia en la parella.