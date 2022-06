El teu horòscop d'avui: 30 de juny de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Aquesta nit no et trobaràs amb el dinamisme normal en tu però el contacte amb els sers estimats, sobretot el sexe oposat, potenciarà la teva imaginació i les teves cremors passionals. Amor sorpresa.Nombroses sorpreses t'arribaran en aquest dia que promet ser molt mogut. Seràs el centre d'atenció de molts i notaràs canvis importants en la teva relació amorosa.Els teus dots comunicatius es veuran molt potenciades en la jornada. El contacte amb els altres et faran recordar vells temps augmentant el teu apassionament. Atenció en els desplaçaments.Sentiràs en la nit una molt agradable sensació de renovació en la teva persona i en les circumstàncies. L'amor estarà de la teva part i seràs correspost en tot.Al teu voltant giraran avui molts esdeveniments. Ves amb compte amb els excessos o ho pagaràs car. El teu magnetisme anirà en augment i naixeran amors ardents. Si tens parella hi haurà gelosia.El costat creatiu de la teva persona es veurà molt accentuat. Controla els teus nervis i no et precipitis en l'acció. Hi haurà sorpreses en el teu cercle casolà. El rigor en el teu actuar no serà bo, més calma.Brillaràs en total plenitud. Sabràs atreure la mirada de molts i el teu magnetisme serà especial. L'amor i els afectes es potenciaran en gran manera. És el teu dia per a aconseguir tot de la parella.El contacte amb la gent serà en la jornada molt útil. Trauràs profit d'això. Familiars llunyans et donaran una agradable sorpresa. No t'entossudeixis en idees fixes i avui deixa't portar.Notaràs vibracions molt positives de l'entorn. La teva salut t'acompanyarà bé però cuida els excessos en el menjar. Els desplaçaments seran feliços i coneixeràs a algú especial.Intenta controlar el mal humor que avui et vindrà. Oblida't dels problemes i viu intensament les emocions que els teus pròxims et brinden. No t'acceleris a l'hora d'iniciar alguna cosa, temprança.S'ampliaran els teus contactes socials i és possible que neixi una nova relació. Els canvis en l'amor seran forts i molt apassionats. Sorpreses a casa i canvis que portaran més felicitat.