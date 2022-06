El teu horòscop d'avui: 29 de juny de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 28/06/2022 a les 15:04

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

El teu magnetisme d'avui i la teva perfecta imatge t'ajudaran al fet que visquis experiències excitants en l'amor. Controla la vanitat i l'excessiu orgull. Vida social activa que aportarà guanys.

Els desitjos de canvis importants es veuran potenciats avui. No temis i llança't a aquesta aventura que t'aportarà èxit i felicitat. Magnetisme molt accentuat.No confiïs tant en la sort i dedica't més a la labor i responsabilitat. La teva imatge personal d'avui és molt bona i amb ganxo. Un amor secret et circumda, el teu magnetisme l'atraurà.Una paraula dolça que sentis et farà vibrar en cos i ànima. Avui et trobaràs més sensible del normal i s'acostaran a tu intentant conquistar-te. Seràs avui el centre d'atracció i manyaga.Bona jornada per a avançar en el social i aconseguir aquests plans que portes pensant des de fa temps. Fins i tot en els temes de l'amor els astres et beneficien, el teu magnetisme eròtic creixerà.De començar una nova unió de parella o intensificar la que tens, avui és un dia molt especial per a això. Tot detall que tinguis serà viscut de gom a gom. Vigila amb les despeses.Bon moment per a plantejar canvis en la teva vida, és l'hora en què has de prendre aquesta seriosa decisió que portes temps pensant. Els astres et beneficien avui, aprofita i posa tot en el seu lloc.Fàcils disputes i males mirades amb germans o persones pròximes. Intenta centrar-te en els teus assumptes i no enjudiciïs la vida dels altres, avui procura mantenir-te en segon pla, serà millor.Encara sent una persona pacient avui et trauran de les teves caselles. Vigila amb les crítiques i no entris en la roda de xafarderies o sortiràs mal parat. Confia només en tu i ves pels teus desitjos.Despeses per sobre de les teves possibilitats o plans que es retarden per uns altres serà una mica la norma del dia. Selecciona més als teus amics i coneguts. Analitza el que signes i el que et prometin.Un apassionament interior et conduirà a buscar sense pensar en els mitjans experiències gratificants en l'amor. Tracta de no ser tan impulsiu i mesura bé les teves paraules i actes, temprança.Jornada de molt relax on compartiràs el teu temps lliure amb la família i els més pròxims de forma equilibrada. T'arribarà una notícia sorpresa i feliç. Cuida més la dieta i els excessos avui.