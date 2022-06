El teu horòscop d'avui: 28 de juny de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 27/06/2022 a les 21:56

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Bon moment per a plantejar de manera seriosa a la parella les teves il·lusions i plans de futur. Tots, fins i tot els més poc inclinats, acataran les teves ordres. És el teu dia per a imposar les teves idees, l'èxit el tens ja.De la teva personalitat sortirà un magnetisme especial ple de misteri i apassionament. Si jugues bé les relacions tindràs un èxit assegurat. Magnetisme i sensualitat: les teves armes d'èxit.Hi haurà molta activitat en la teva vida que estarà compensada amb uns excel·lents resultats. Si emprens un nou amor la vida et somriurà. La teva mirada serà molt sensual i despertaràs l'amor.En el terreny amorós desplegaràs tota la teva força, a més la teva actitud vital serà compresa fàcilment pel teu medi ambient i els pròxims. Bon moment per a aconseguir els teus desitjos.No et tanquis en els problemes i trenca amb el silenci. Si t'aïlles obtindràs depressió i falta d'entesa. Busca gent alegre i llocs d'expansió, necessites més amor i evasió.Els teus assumptes d'amors complicaran la jornada. Si tens fortes responsabilitats afanya't a emplenar-les al més aviat possible. Posa't les piles i avança, avui tens tot al teu favor, fermesa.Seràs centre d'admiració i fins i tot de cura per part de diverses persones. Avui la societat et donarà suport en tot, així que, si busques millores avui és el dia per a demanar-les, fins i tot en l'amor.Les responsabilitats que avui assumeixis medita-les, observa tot amb molt de deteniment. Tendeix a prometre menys i a actuar més o et veuràs en un parany. En amor i en el social, calma.Jornada on els teus desitjos es compliran, però compte amb els excessos i que se't pugi al capdavant l'èxit. No t'acceleris, veu pas a pas en tot, fins i tot en els temes de l'amor.No seran rendibles ni satisfactòries les actituds que assumeixis avui de manera estricta o rígida. Una de freda i una de calenta seria la fórmula més adequada a seguir. Temprança i paciència.El teu do innat d'investigador i la teva gran intuïció t'ajudarà avui a descobrir a un enemic ocult que en més d'una ocasió va danyar la teva imatge. Posa't fort, avui has de dominar la situació en tot.