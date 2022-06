El teu horòscop d'avui: 26 de juny de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 25/06/2022 a les 10:40

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Per a mantenir la tranquil·litat ambiental et tocarà obeir a més d'un, no es tracta que cedeixis en tot, però sigues flexible i guanyaràs tot. Usa més l'estratègia en el que facis.Encara que la teva imatge personal continua sent bona avui passaràs per una baixada anímica que et perjudicarà si no el controles en la teva relació de parella i amistats. Aixeca l'ànim, tot anirà millor.Moltes idees passaran pel teu cap i et costarà controlar-les o posar-les en el seu lloc. Una certa dificultat en el descans et portarà a un estat d'ansietat. Busca gent alegre i relaxa la teva ment.Seran pocs els que entenguin de veritat el teu comportament, estaràs molt susceptible, fins i tot ple de contradiccions, és la Lluna d'avui una miqueta rebel. Relaxa't.Gastaràs més que en altres dies en assumptes del teu interès i tot això t'ajudarà a concretar més la teva important imatge personal de cara a la societat. Èxits a l'amor i en el social, no t'aturis.Dedica-li més temps a l'ordre de papers i documents, entre ells et trobaràs amb més d'una sorpresa. Rebràs moltes trucades d'amistats i naixerà un amor que canviarà la teva vida.Dins de la teva llar o família sorgiran alguns canvis o situacions noves. És bon moment per a realitzar mudances i arranjaments en la teva llar. Llança't a l'aventura i seràs feliç.Domina les teves passions o et veuràs enfrontat a una situació bastant extrema relacionada amb els sentiments. Compte amb les aventures fortes, la gelosia és pròxima. Nit passional.La jornada es presenta bastant complexa en relació a la teva comunicació amb els altres, però els resultats seran molt positius si et deixes portar per la teva intuïció en tot, temprança.Seguirà la mobilitat i els contactes nous amb la societat al llarg de la jornada. Sabràs acontentar a tots ja que et trobes físicament en plena forma. Dia d'èxit en l'amor.És molt factible que es presentin rivalitats a l'amor. Les situacions es transformaran en crítiques si et poses en pla dramàtic. Notícia sorpresa que et beneficiarà en l'econòmic.Autocontrola't, avui estaràs molt susceptible, a la primera saltaràs violentament. Dedica-li més temps a la lectura o als llargs passejos en solitud. Sensualitat marcada, augmentarà l'amor.