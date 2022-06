El teu horòscop d'avui: 22 de juny de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 21/06/2022 a les 16:59

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La teva butxaca acusarà imprevistes despeses. Intenta ser meticulós amb això ja que no resultaran tan necessaris. A l'amor et mostraràs possessiu. Has d'estar alerta davant nous coneguts.Sorpreses i novetats en el terreny social i de parella seran d'esperar en la jornada. Si ets flexible amb els més propers trobaràs l'èxit, en cas contrari, enemistats i problemes.Controla avui els teus nervis ja que saltaràs a la primera i això et perjudicarà, busca llocs i gent agradable. Se solucionaran assumptes de treball al teu favor. A l'amor, canvis que t'afavoriran.El teu món familiar cobrarà una importància vital, estaràs secundat per tots i desprendràs un magnetisme especial. Aconseguiràs el que vulguis dels pròxims, aprofita la bona ratxa.És imprescindible que controlis els teus impulsos. Estaràs molt excitat i els excessos seran dolents consellers. La parella estarà molt sensible però no et deixis influenciar, tens les idees clares.En la jornada la vida et posarà a prova. Encara que al principi sembli molt pes, la teva capacitat podrà amb tot. Nit molt ardent i apassionada, desprendràs un magnetisme especial.Malgrat el cansament que portis tindràs forces suficients per a viure amb tota intensitat els feliços moments amb els teus pròxims. A l'amor, sorpreses, ves amb compte amb les paraules.Hi haurà avui una meravellosa trobada que no oblidaràs. Viatges i reunions et beneficiaran. Augmenta el teu magnetisme i podràs conquistar el que desitges. Et retrobaràs amb una persona especial.Sentiràs en el teu interior una sensació d'alegria i expansió molt marcada. Els nous contactes seran fàcils. Seràs requerit per molta gent i la teva sort et farà arribar a l'èxit, ànims avui.Encara que al principi els esdeveniments es donaran de manera lenta els beneficis arribaran de forma abundant. Aprofita el matí per a resoldre vells assumptes. La nit promet aventures.Et veuràs obligat a posar ordre en el teu entorn. En la família trobaràs total comprensió i suport immediat. No et faltaran forces ni recursos per a trobar l'èxit, és el teu moment per a posar ordre.El teu magnetisme i sociabilitat avui aniran en augment juntament amb les teves possibilitats de conquesta. L'amor i la sort et somriuen, a més, tot detall que tinguis amb la parella es duplicarà cap a tu.