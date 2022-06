Crítiques a l'Ajuntament del Vendrell per la gestió d'un esdeveniment de Muay Thai

El Club Esportiu Muay Thai ho va organitzar i havia de ser retransmès per LaLigaSports, però no es va aconseguir

Actualitzada 22/06/2022 a les 12:36

L'Ajuntament del Vendrell ha rebut crítiques respecte a la gestió de l'esdeveniment internacional de Muay Thai que va tenir lloc el passat 11 de juny al Pavelló Municipal Àngel Guimerà. El Club Esportiu Muay Thai del Vendrell es va encarregar d'organitzar el torneig i va contactar com la coneguda plataforma LaLigaSports perquè retransmetis l'esdeveniment esportiu, però finalment no va poder ser.De cara a realitzar la retransmissió, el club necessitava un equipament com un escenari i cadires, però segons indiquen des del club, l'Ajuntament no va posar amb suficient antelació aquest equipament i els tècnics de LaLigaSports no van poder realitzar la instal·lació de les càmeres a temps i la retransmissió es va cancel·lar.