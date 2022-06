El teu horòscop d'avui: 20 de juny de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 19/06/2022 a les 11:31

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Papers i documents cobriran la teva atenció durant tot el dia. No t'impacients o l'únic que aconseguiràs serà perdre el control i el teu bon humor. Mostra una cara alegre, trauràs beneficis.No et precipitis en el teu actuar, ni apuris els altres en la resolució dels seus assumptes. D'aquesta manera, quedaràs bé amb tots i amb tu. Amb calma i diplomàcia encertaràs. Nit passional.Hi haurà moltes fluctuacions al teu humor durant la jornada. Interessos materials alteraran la teva relació de parella i crearan frecs amb propers. Mostra't més comunicatiu, un amor s'acosta.S'aguditzarà el teu poder de concentració i els teus reflexos. El rendiment professional serà màxim i molt reconegut. Avui podràs avançar molt en els teus anhels. Els èxits molt a prop, prepara't.Ves amb compte amb el moviment de persones que treballen a prop teu ja que complicaran els teus resultats i accions. No perdis detall en res. No et deixis influir per tercers.Serà una jornada molt activa a tots els plànols. La teva imatge personal emetrà un magnetisme molt especial i captivaràs el cor de molts. Es reconeixeran els teus sacrificis.Procura al dia i a la tarda el no aclaparar molt la parella amb els teus plans i pensaments. Deixa una mica de llibertat els que t'estimen, si agobies perdràs tot. Busca relaxar la teva ment.Molta gent t'envoltarà al llarg del dia i estaràs molt sol·licitat tant professionalment com sentimentalment. Amb seguretat sorgiran situacions passionals. La sort t'acompanya tot.Se't presentarà una jornada força tranquil·la sempre que no et fiquis en assumptes aliens o facis de tu interessos d'altres. El costat amorós de la vida et somriurà i et donarà sorpreses.Si pots posterga les teves reunions i decisions per a últim moment, així trobaràs els altres amb predisposició més positiva cap als teus interessos. Consulta més a la parella.La jornada es dividirà en dues parts diferenciades, a la primera acusaràs mandra i desencís per després passar, sense adonar-te'n, a una activitat màxima. És el teu dia per assolir objectius.Serà un matí una mica pesat i complicat, les responsabilitats et pesaran més del normal però hi haurà un esdeveniment que elevarà el teu humor pels núvols. Bon moment per a viatges.