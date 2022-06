El teu horòscop d'avui: 18 de juny de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

En l'amor t'exigiran més i no hi estaràs d'acord. L'ambient familiar serà una càrrega per a tu. A últimes hores tot s'haurà solucionat. Jornada intensa en el que a amors es refereix.

Es donaran amb facilitat els desplaçaments per motius sentimentals. La jornada en la part laboral es donarà sense grans sorpreses. Rebràs un regal. Situacions sorprenents.Avui és el dia per a demostrar la teva magnanimitat actuant de manera paternalista amb tots aquells que han demostrat afecte cap a tu. En el teu treball seràs recompensat àmpliament.Llargues estones agradables en la intimitat i fins i tot en secret matisaran la jornada. Els teus instints tant passionals com de protecció es veuran sublimats. Rebràs una sorpresa agradable.Se t'acumularà treball endarrerit i voldràs portar-ho tot tu se¡ol. Perd la por de demanar ajuda i tot serà més lleu i suportable. Deixa la timidesa i arribaràs a l'èxit. Aprofita la sort.Alguna cosa t'està mobilitzant internament i et sentiràs amb ganes d'acaparar-ho tot. Podràs aconseguir els teus objectius sempre que aquests no siguin d'amor. Reflexiona abans de prendre decisions.Molta atenció avui ja que podràs tenir algun parany al teu voltant relacionat amb les teves amistats. Tracta de divertir-te ja que la melangia et deprimirà. Sigues ferm en les teves idees.Si vols mantenir la calma al teu voltant no entris en discussió o comentaris que et portaran a una batalla campal. No portis les teves tensions laborals a la llar. Centra't en el teu.Els teus sentiments i desitjos per molt de temps ocults sortiran a la llum, no sols potenciats per la seva força, també per les circumstàncies que t'obligaran. Fort magnetisme i sensualitat.En la jornada hauràs de dedicar-li molt del teu temps a algun vell amic o familiar. Guanyaràs en experiències i vivències. Els teus plans i projectes es faran ferms i reeixits, posa't les piles.Durant el dia d'avui et tocarà treballar fort referent al laboral. Endavant, pots amb això i molt més. Confia en els teus companys. Rebràs una trucada sorpresa.Segueix avui en la línia d'actuació, sense precipitació i sense donar tant la nota. És preferible passar desapercebut i fer el teu propi joc. Vigila l'economia. No et deixis influenciar, tu a la teva.