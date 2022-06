El teu horòscop d'avui: 17 de juny de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 16/06/2022 a les 20:01

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Viuràs una situació tibant sense haver-la potenciat. Hauràs de fer ús de tota la teva diplomàcia per a evitar que l'assumpte vagi a més. Cuida la teva imatge, la parella et comprendrà i ajudarà.

Aniràs d'un costat per a un altre sense saber realment el que vols. Creuràs que ningú et comprèn, escolta els consells i trobaràs la calma. Reparteix les teves responsabilitats i guanyaràs.Avui tindràs una gran capacitat de treball i apareixeran nous contactes en tots els camps. Sorgiran petites dificultats que tindran solució. La nit es presentarà romàntica.És molt possible que es produeixin importants canvis en l'àrea professional que et portin a reorganitzar el teu futur, deixa que tot succeeixi per si sol. En la llar hi haurà sorpreses.Para esment a les noves persones que avui et presentin, entre elles hi haurà algú que provocarà una bolcada important en els teus sentiments. S'ampliaran les teves possibilitats en el treball.El teu estat físic es veurà una miqueta disminuït a causa de tensions acumulades. Pren-te un respir i dedica el dia per a tu només. No abastis més. Pren-te les coses amb més tranquil·litat, relaxa't.En la jornada d'avui mostra't més liberal i deixa que els altres t'ajudin amb consells o amb obres. T'evitaràs grans enfrontaments i guanyaràs amics. No et deixis influir per ningú.Assumptes relacionats amb familiars pròxims centraran la teva atenció. És fàcil que apareguin problemes de diners, no cedeixis o arribaràs a perdre en les teves finances. La nit promet erotisme.Un fort nerviosisme se't presentarà en les ocasions en què et connectis amb nous coneguts. Si et controles aconseguiràs fer-te amb tots els objectius. Sort en atzar i en el social.Tindràs canvis o notícies en el pla laboral i això accentuarà el teu èxit. El teu propi cercle social acompanyarà les teves iniciatives. En els viatges trobaràs un sense fi d'oportunitats.Dins de la jornada podràs demostrar que la teva rapidesa de reflexos coneixements i intel·ligència et portaran a un èxit segur en qualsevol camp. Dia de sort en les teves accions.Rebràs una agradable sorpresa que per l'inesperada farà variar els teus plans d'avui. La teva comunicació amb els altres serà profunda i plena de matisos. És el teu dia per a aconseguir els teus plans.