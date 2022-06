El teu horòscop d'avui: 16 de juny de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 15/06/2022 a les 23:13

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La teva imatge personal desprendrà durant tota la jornada un magnetisme especial. Aprofita l'ocasió per a guanyar-te l'estima d'aquells que desitges. A la nit seràs l'estrella en tot.

Causarà gran impressió, en les persones pròximes, la facilitat de paraula i acció que desenvoluparàs durant tota la jornada. Serà un dia molt actiu, aconseguiràs tot el que vulguis.La teva imatge personal i la teva facilitat de comunicació potenciaran noves trobades i augmentaran el grau de profunditat en la teva relacions íntimes i passionals. Fort erotisme captivarà.Intenta dominar la teva excessiva crítica sobre assumptes aliens a tu. Preocupa't més dels teus interessos i no intentis intervenir on no t'han cridat. Utilitza la diplomàcia en tot, guanyaràs més.Serà una jornada molt propícia per a labors de tipus intel·lectual. La relació amb els pròxims serà bastant estable i la teva personalitat serà molt magnètica. Els assumptes de l'amor creixen.Assumptes de diners i financers ocuparan la teva ment. És bona jornada perquè t'ocupis d'assumptes tècnics i organitzatius. La teva concentració serà fàcil. No et deixis portar per tercers.Nombroses persones requeriran la teva presència i per això ampliaràs el teu cercle d'amistats. No desaprofitis l'ocasió ja que avui coneixeràs a algú important. Jornada activa en l'amor.Seria recomanable que controlis la teva tendència a l'excessiva anàlisi crítica sobre l'actuar dels altres. Actua diplomàticament i gens dominant. Aprofita la jornada per a viatges.A poc a poc tornarà a ressorgir una forta passió en el teu interior. Estigues alerta per a projectar en el moment adequat tot el teu amor cap a la persona indicada. La sort t'acompanyarà avui.No intentis realitzar moviments i accions massa ràpides i sense raonament. La precipitació et portarà a situacions poc controlables. La nit t'ofereix una sorpresa inoblidable.Intenta no mostrar-te massa rígid en les teves opinions i conceptes. Podries crear-te enemics i alterar l'humor dels teus éssers més estimats. Intenta no canviar plans, més fermesa.Hauràs de controlar, durant tota la jornada, la teva tendència al malbaratament tant en el material com en l'emocional. El que diguis serà jutjat severament. Intenta lliurar-te més a l'amor.